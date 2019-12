A kékszalag titka

Alig néhány nap telt el azóta, hogy az egyik – régóta ismert és elhíresült – siófoki troll-oldalon arra kérték a helyieket, hogy viseljenek kék szalagot tiltakozásul, amiért a kórházból politikai nézetei miatt kirúgták V. H. Mónika nővért.

A „hír” azóta bejárta az ilyenkor szokásos, ilyen típusú „hírek” útját. Lett belőle „hírcunami”, jobbikos képviselővel „megerősített” tv-adás, és sok minden más. Az persze e sajátos hírfeldolgozási folyamatban viszonylag kevés figyelmet kapott, amire az elbocsátás kapcsán éppen a kórház főigazgatója hivatkozott: miszerint nem az volt a baj, hogy a nővér (!) kritizálta a közösségi oldalon a helyi országgyűlési képviselőt, hanem az, hogy kórházi dolgozóként szándékos fájdalomokozással fenyegette meg, ha esetleg bekerülne az intézménybe!

A bejegyzés egyébként – megfogalmazása okán is – idézhetetlen! Az ügy pikantériája, hogy Lengyel Róbert is csatlakozott a kékszalag kitűzését kérőkhöz! Teljesen érthető, hiszen a nővér (!) az ő kampánycsapatának oszlopos tagja volt. De napok múlva az is kiderült, hogy kettejük között állítólag nem ez a legfontosabb „kötődés”. Erről a nővér (!) volt barátnőjének hatalmas forgalmat lebonyolító blogja adott számot, amelyet korlátosan idézhető módon fogalmazott V.H. Mónika korábbi – külföldi és hazai – életéről, amelyben nem pusztán epizódszerep jutott Lengyel Róbertnek! A bejegyzés tartalmát eddig érdemben senki nem cáfolta! A kékszalagosok száma pedig – Siófok méretéhez képes – elenyésző volt, s az anyagi támogatás „gyűjtése” sem bizonyult túl sikeresnek…

A városnapi rendezvényen sem kéklett a terem – ahol talán százan voltak – s annak a kétharmadát sem tették ki a kitüntetettek és Lengyel Róbert emberei. De nem is a számok a lényegesek, hanem október 13 siófoki üzenete. Kiderült: nem kormánypártiként is lehet nyerni önkormányzati választást! De ettől még a hazugság akkor sem lesz igaz, a rossz akkor sem lesz jó és a gonosz akkor sem lesz kedves, ha sokan, vagy éppen nagyon sokan elhiszik, csak azért, mert görcsösen hinni akarnak!

A hazugságokkal, megtévesztéssel, mocskolódással hatalomra kerülőknek viszont időtlen időkig számítaniuk kell arra: mi történik, ha egyszer mégis valaki, vagy valakik elkezdik elmondani az igazat…