A kényszerpihenő végét várják a kaposvári zenészek

A koronavírus járvány nem kímélte a zeneipart, és azok az együttesek, amelyek számára elsődleges bevételi forrás a koncertezés volt, komoly bajba kerültek. A feltörekvő zenekarok esetében bár katasztrófa nem történt, sokan megtorpantak, és a korlátozások óta a megszűnés szélére kerültek.

– Sok helyi zenekar a koncertezéssel együtt leállt a próbákkal is. Nem csak a korlátozások miatt, hanem félnek a vírustól is, inkább kerülik a közös zenélést. – mondta Tóth Tamás, a kaposvári Beyond Nothing együttes dobosa. A tavaly alakult együttes tíz-tizenöt koncert után volt kénytelen lehúzni a rolót, azóta csak tehetségkutatón tudták megméretni magukat.

– Hétvégén szoktunk próbálni, és habár most nem mindig működik ez teljes létszámmal, ennek is örülünk. Van egy tágas próbatermünk, ahol a távolságot is tudjuk tartani, és így legalább készülnek az új számok. – mondta Tóth Tamás. Ezen kívül otthonról készített felvételeket küldenek át egymásnak, az ötletelés jelentős része az interneten keresztül zajlik, így a kevesebb próba is sokkal hatékonyabban működik.

Reménykednek a gyors kilábalásban

Amíg nem engedélyezik újra a koncerteket, Tóth Tamásék az online térben próbálják megismertetni magukat a metál-kedvelőkkel. Hozzátette, hogy az általa ismert zenészek bizakodva tekintenek a jövőbe, és remélik, hogy a következő évben már gyorsan véget ér a kényszerszünet.

Borítókép: a Beyond Nothing fotója