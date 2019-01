A két fokos vízben kezdték az évet

Nyári hangulatot ugyan nem varázsoltak a balatoni télbe, de minden mást megtett a strandfílingért az a maroknyi társaság, akik újév kora délutánján Siófokon csobbantak egyet a tóban.

A két fokos vízbe nagyjából tízen rohantak be, köztük a siófoki polgármester. A férfitársaságot azért egy piros fürdőruhás hölgy is színesítette, ő volt az egyetlen bátor nő január elsején, aki megküzdött az elemekkel. Mint kiderült, többségében rendőrök voltak a fürdés résztvevői, és a csapat nem készült a mártózás előtt semmilyen túlélő praktikával: se gőzfürdő, se szaunázás nem előzte meg a dermesztő csobbanást, egyszerűen csak levetkőztek és a parttól nagyjából 20-30 méterre gázoltak bele a téli Balatonba. Talán érthető, hogy bőbeszédű senki nem volt az év eleji kaland után, annyit azért elárultak, hogy rettentő hideg volt, de azért jó is.

A balatoni újév már aligha kezdődhet el a siófokihoz hasonló jeges csobbanások nélkül. A kezdeményezésben élenjáró szigligetiek példáját évről-évre többen követik a tó körül. Van, ahol január elsején tömegek várják, hogy a szilveszteri buli levezetéseként a jéghideg vízben frissüljenek fel és vérpezsdítően indíthassák az újesztendőt.

