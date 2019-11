A kiadvány rangsorol, a hallgatók viszont nem

A tizennyolcadik helyet foglalja el az idén a felsőoktatási intézmények rangsorában a Kaposvári Egyetem (KE). A legújabb összesítés alapján tavalyhoz képest három helyet rontott a somogyi kampusz. A Kaposvári Egyetem legjobb kara továbbra is az Agrár- és Környezettudományi.

Nagyon sok meglepetést idén sem okozott a HVG felsőoktatási intézményeket rangsoroló kiadványa. Csak úgy mint tavaly, idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) került a lista élére, a második a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a harmadik pedig – az előző évhez képest egy helyet javítva – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) lett. A somogyi hallgatók körében is népszerű Pécsi Tudományegyetem (PTE) pedig a hetedik legjobb felsőoktatási intézmény.

A karok összesített képzési rangsora alapján a KE Agrár- és Környezettudományi Kara megosztva az ötvenkilencedik a rangsorban. Tavalyhoz képest ez tizenegy helyes visszaesést jelent. A KE Gazdaságtudományi Kara azonban egyet javítva, idén a kilencvenhetedik helyen szerepel. A KE Pedagógia Kara az előző évhez képest három helyet rontva a százhuszonkilencedik, a Rippl-Rónai Művészeti Kar viszont kilenc helyet javított, így most a százhuszonnyolcadikra rangsorolta a kiadvány.

Az általunk megkérdezett egyetemistákat nem foglalkoztatja az évről-évre elkészített felsőoktatási sorrend. A legtöbben azért választották a Kaposvári Egyetemet, mert lakhelyükhöz közel van, a képzésekről pedig jó véleményeket hallottak. Pestality Fanni első éves hallgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon. A felvételikor Szekszárd és Kaposvár között vacillált, végül azonban úgy döntött, hogy a somogyi megyeszékhely képzését választja. Jókuti Bernadett, Palotabozsokról jött Kaposvárra. Az egyetemista fiatal jókat hallott az intézményről, ezért választotta a Kaposvári Egyetemet. Hasonlóan vélekedett Szüllő Máté is. Az első éves hallgató elégedett a képzéssel, tanárait pedig felkészültnek tartja.

Meg kell vizsgálni miben javulhatnak

Kovács Melinda, a Kaposvári Egyetem rektora szerint: jó eredménynek számít az, hogy a legjobb húsz felsőoktatási intézmény között szerepel a kaposvári. A 18. helynél volt már előrébb is az egyetemem, úgyhogy ezen még lehet javítani – tette hozzá. A rektor úgy véli, meg kell vizsgálni, hogy a többi felsőoktatási intézményhez képest miben teljesített gyengébben a kampusz, de azt is, hogy a többi egyetem miben volt jobb. A Rippl-Rónai Művészeti Kar kilenchelyes javulásáról elmondta: jó stratégiával állították össze a képzési portfóliót és olyan szakokat is indítottak, melyek a budapesti képzőhelyeken kívül más vidéki egyetemeken nincsen.