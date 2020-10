A kicsi és a nagy is szelektált ezen a héten

Több somogyi iskola is csatlakozott a héten zajló Fenntarthatósági Témahét országos rendezvényhez, melynek kiemelt témája az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. A nagybajomi, ökoiskola címet is viselő általános iskola másodszor regisztrált a programra.

– A szelektív hulladékgyűjtést már két éve osztálytermi szinten is megvalósítjuk, ugyanakkor a folyosókon is helyeztünk el különböző színű kukákat – mondta el Kiss Krisztián pedagógus, a témahét felelőse. – Idén a nagyobb közösségi programokat el kell halasztanunk, de kiváló online tananyagok érhetők el a hét minden egyes napján, amit igyekszünk diákjainkkal is feldolgozni. A héten zajlott a papírgyűjtés, amelyből az egész iskola aktívan kivette a részét. Ilyenkor a település is megmozdul, a helyi postáról is üzentek, hogy van felesleges papír.

– S ha már az iskolában sikeresen működtetünk egy szelektív hulladékgyűjtési rendszert, akkor a gyerekek a megtanult cselekvésformákat otthon is gyakorolják, és a tapasztalatokat átadják majd a családtagjaiknak, ismerőseiknek is – tette hozzá a témahét felelőse.

Az egészségnevelésre, a testi-lelki egyensúly megalapozására is nagy figyelmet fordítanak a pedagógusok, ennek érdekében szorgalmazták az iskola udvarán lévő játszótéri elemek felújítását is, valamint az iskola belső falait is lefestették a karbantartók a kollégákkal közösen.

– Kihasználva a jó időt, az udvarrendezést is bevállaltuk, ami csapatépítésnek sem volt utolsó – mondta Major Zsuzsanna igazgatóhelyettes. – A diákság örömére színessé varázsolták a lépcsőfordulókat is, biztató feliratokat írva a lépcsőfokokra.