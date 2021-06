A kitartó ima által a közösség mellett a házasság is erősödik

Szakály Józsefné, a taszári Fésűs Éva Általános Iskola tanítónője 30 éve pedagógus, 28 éve hittant is oktat – az idei tanévben öt osztályban. Az online oktatásért nem rajongott, de a személyes kapcsolat miatt minden nap tartott órát elsőseinek, magyarázattal, prezentálással – levéve sok gondot a szülők válláról. Ezzel együtt hiányzott neki az osztályközelség, csakúgy, mint Kata néni a kicsiknek.

– Mi motiválta abban, hogy meglévő diplomái mellé „begyűjtsön” egy újabbat, ami hit­oktatásra jogosít?

– A hitem ösztönzött erre. Egykori plébánosunk, Tomisa István ajánlotta fel a hitoktatóképzés lehetőségét, bízva abban, hogy ugyanúgy hivatásom lesz, mint a tanítói. Ez így is lett. Szeretettel emlékezem vissza Péteri Pál atya nagy élményt jelentő előadásaira, sokat tanultam belőlük. Nem csoda, hogy nála írtam a szakdolgozatomat is kedvencéről, Szent Lukácsról, az irgalom evangélistájáról.

– A hitet karban kell tartani, hogy el ne sorvadjon, hogy az átmeneti „lelki szárazság” minél ritkábban érje utol az embert, s megvédjen a kiégéstől. Tanár férje, aki kántor is, szintén jegyben jár Istennel. Hogy látja: a közös ima csodákra képes?

– Huszonhét éve házasodtunk össze, s fontosnak tartottuk gyermekeink vallásos nevelését, amibe beletartozik a közös ima is, ami csodákra képes, Jézus is azt mondta: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük.” Nehéz helyzetekre, betegségre, konfliktusos szituáció megoldására az ima mindig hatásosnak bizonyult. Családunkban minden este együtt imádkozunk. A legfelemelőbb, amikor a nagyfiaim már a barátnőiket is hozzák a közös imára úgy, hogy egyikük sem vallásos családban nőtt fel. Természetesen tanítványaimmal is imádkozunk, együtt adunk hálát, ezáltal erősödik a közösség is.

– A kicsik mivel szólíthatók meg leginkább? Hogy lehet hitelesen beszélni bűnről, kegyelemről, hittitkokról?

– Ha szeretettel fordulunk feléjük, mindig áldás kíséri munkánkat. Természetes, hogy a hittanórákon szó esik ezekről a témákról, de a mindennapi oktatás-nevelés során ugyanígy beszélek róluk. Erre sohasem sajnálom az időt, mert a gyerekek fogékonyak a jóra, hajlamosak a megbocsátásra, motiválja őket a bennük és egymásban levő jóság felfedezése. Olyanok, mint a gyurma, alakíthatók és fejleszthetők ezen a téren is. Fontos nekik a játékosság és a bizalom. A bibliai történeteket gyakran párhuzamba állítom a gyerekek életében történtekkel, hiszen nemcsak hitoktatóként, hanem tanítóként, tanárként is foglalkozom velük. Természetesen mindig figyelembe véve az életkori sajátosságaikat, befogadóképességük határait. Mint a növényeket, őket is folyamatosan ápolni és gondozni kell. Pedagógusi hitvallásom az, hogy mindig hitelesek legyünk a gyerekek előtt. Ha példát mutatunk megbánásra, gyakoroljuk a kegyelmet, akkor ők is így tesznek majd. Nagy öröm, amikor a szülők beszámolnak arról, hogy gyerekeik mindezt tettben és szóban is gyakorolják odahaza.

– Az intézmény névadójának, Fésűs Évának örök fogódzót jelentett Isten. Meséiben, meseregényeiben, verseiben a humánum, az igazság, a békesség alapmotívum. Soha nem titkolta vallásosságát, karakán módon képviselte az Urat. Önnek okozott-e valaha hátrányt pályafutása alatt, hogy nyíltan vállalta vallásosságát?

– Éva nénit én is ismertem, engem is lenyűgözött a hite. Egyszerűen és mégis csodálatosan beszélt és írt az örök keresztény értékekről. Ott voltam, amikor a Prima díjat átvehette. Örültem, amikor iskolánk az ő nevét vette fel – elsőként az országban. Az általa képviselt hitvallás számomra is követendő példa. A gyerekeknek is mindig beszélek a példaképek fontosságáról. Hála Istennek, vallásosságom ritkán okozott a pályafutásom alatt nehézséget. Általában könnyű dolgom volt, de néha éreztem, hogy megmosolyognak az emberek, valamiért ,,kilógok a sorból”. Ez sohasem érdekelt, csak az, hogy a Jóistennel barátságban legyek. Bárhol voltam, a munkámban mindig megtaláltam azt a területet, ahol az örömhírt tőlem telhető legjobb módon és eszközökkel közvetíthettem. Számos adventi előkészületet, karácsonyi műsort készítettem a diákokkal, de beszéltem már több mint 200 gyerek és felnőtt előtt is az iskolában pünkösd jelentőségéről, a Szentlélekről. Akadt kolléga, aki odajött hozzám, és elárulta: felnőtt fejjel sok mindent most értett meg. Jelenlegi munkahelyemen szívesen fogadták, hogy az osztályfőnökség mellett a hittanoktatás nagy része velem helyben megoldott.

– Pedagógusként, háromgyerekes anyaként miért fohászkodik naponta?

– Hálát adok, s mindennap imádkozom kegyelemért. Pici porszemek vagyunk a világban, s a Jóisten segítő, megszentelő kegyelme nélkül semmi sem működhet. Gondolok itt például a vírus okozta betegségekre, veszteségekre, fájdalomra is. A családtagok egészségéért, békességért is fohászkodom. Ezek az emberi élet alapjai, a többi ráadás. Gyermekeim közül kettő már felnőtt, így a leendő családjukért is előre imádkozom, de azért is, hogy a keresztény emberek bátran vallják meg hitüket, s védjék meg a vallásukat.

Kegyelemár a huszonnégy órás felügyelet alatt

Szakályné elmesélte, hogy nemrégiben idős, mozgáskorlátozott covidos édesanyját ápolta két hétig, miközben online tanítva látta el pedagógusi feladatait. Nagyon beteg volt magas, csillapíthatatlan lázzal, fájdalmakkal, egy hétig semmit sem evett, s legyengült. Mivel a kórházból hazaadták, vállalta ápolását. Megpróbáltatásokkal, félelemmel, aggódással teli, nehéz időszak várt rá, ráadásul a testvére is kétoldali tüdőgyulladással feküdt covid miatt a kórházban. Már felkészült édesanyja elengedésére, aztán egyszer csak két hét után – vele kapcsolatosan már másodszor – ismét átélt egy csodát. A halál torkából visszajött, miközben lányának a napi 24 órás felügyelet mellett, betegségen nem átesve, negatív lett a tesztje. Mi ez, ha nem kegyelem?