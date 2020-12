A Kométa kétszáz tesztet adott a városnak

Giacomo Pedranzini, a 800 alkalmazottat foglalkoztató Kométa zrt. ügyvezető igazgatója kiemelte: év elejétől tart a pandémia, ebben a helyzetben különösen fontos a megelőzés. Cégük is rendszeresen ellenőrzi a dolgozókat. Szita Károly, Kaposvár polgármestere vette át a teszteket tartalmazó dobozt.

200 darab gyorstesztet kaptunk a Kométától! Köszönjük, hogy számíthatunk Önökre! Posted by Szita Károly on Friday, December 4, 2020

A városvezető kiemelte: köztudott, hogy egy nagy önkéntes tesztelési folyamat elején vagyunk. A kormány úgy döntött, azokat tesztelik, akik a munkájukból adódóan sok emberrel találkoznak, így a tanárokat valamint az óvodákban, bölcsődékben és szociális otthonokban dolgozókat is. Ez a munka elkezdődött, ezzel párhuzamosan a város is megkezdte a tesztelést. Kaposvár korábban 2000 tesztet adott át a kórháznak, s ezen kívül további kétezret vásároltak, hogy azokat is szűrhessék, akik kimaradnak az intézményi mintavételekből. Így többek között a közmunkásokat. Szita Károly hangsúlyozta: nagymértékben a kaposvári összefogásnak volt köszönhető, hogy tavasszal, a koronavírus járvány első hullámában sikeresek tudtunk lenni.

Megkapják az alapbért

Azok az óvodai és bölcsődei dolgozók, akik ugyan nem kapták el a koronavírust, de a saját és a gyermekek egészségének biztonsága érdekében nem mehetnek be dolgozni, megkapják a teljes alapbérüket, így nem kell táppénzre menniük. Erről Szita Károly polgármester döntött. A városháza tájékoztatása szerint mivel az óvodai és bölcsődei dolgozók home office-ban nem tudják elvégezni munkájukat, eddig vagy szabadságra kényszerültek vagy táppénzt kaptak – ami a bérük 60 százaléka –, miközben önmaguk egészségesek, önhibájukon kívül kényszerültek otthonaikba. Mindazok a dolgozók, akik nem mehetnek be dolgozni élhetnek december elsejétől a lehetősséggel.