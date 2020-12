A koronások etetésével védik a vetést Somogyban

Ritkábban van szükség a napokban a vadak etetésére somogyi erdőkben, az enyhe télen könnyebben találnak maguknak táplálékot és jobb kondícióban is vannak.

Már a vödörzörgésre az etető körül gyűltek a legbátrabb gímszarvasok a bőszénfai vadgazdálkodási tájközpontban. Nagyon szeretik a szemes takarmánykeveréket, amelybe kukorica és zab került. A hátsó kertekben egy gépkocsira rögzített tartályban szállítják ki a takarmányt, a kötéllel rögzített kocsiból menet közben tudják szórni az eleséget, nem zavarva a vadakat.

– Az enyhe időjárás miatt dúskálnak a vadak a szabad területeken, könnyen találnak még táplálékot. Most valójában azért van jelentősége az etetésnek, hogy az állatok szokják meg a helyet, ahol etetik őket, így kontrollálhatóbbá válik a vadállomány – mondta el Nagy János, a vadgazdálkodási tájközpont vezetője. Hetente többször szálas- és szemestakarmánnyal is etetnek.

– Jelentős tartalékkal készítik fel a télre, a mínusz 15-20 fokos hidegekre az állatok a szervezetüket, ezért kevesebb energiát használnak most, ennek ellenére szükség van a kiegészítő takarmányozásukra – emelte ki a szakember. Hozzátette: a szarvasok csak a jó minőségű, leveles lucerna szénát szeretik. Az illatos szálas- mellett szemestakarmányt is kapnak, leginkább zabot, kukoricát és annak melléktermékét. – A szarvasok előre jelzik a hideg érkezését, mert láthatjuk a fogyasztásukon. Jelenleg heten te 15-20 tonna szenázst (tartósított takarmányt) etetünk 1500 dám- és gímszarvassal, ami fejenként két kilót jelent, de egy kemény télen a kétszeresét–háromszorosát kell adnunk nekik – mondta el Nagy János.

Silótálcán kínálják a gím- és dámszarvasoknak a téli csemegét, a vaddisznókat úgynevezett szórón keresztül etetik a Sefag Zrt. erdőterületein. Évente 2-300 tonna kukoricát és 100 tonna silót kapnak a somogyi erdőben élő vadak. – Az enyhe tél kedvező hatással van a vadállomány kondíciójára, a fagy- és hótakaró mentes időszakban bőven találnak táplálékot, emiatt most ritkábban etetünk – merősítette meg Halász Tibor, a Sefag Zrt. fővadásza.

Előre jelzik a szarvasok a hideget, többet esznek

– Az etetésre azért is szükség van, hogy a tavaszi utódnevelésre plusz kondíciójuk legyen az állatoknak és megszokják, hogy az etetőknél számíthatnak táplálékra, így nem mezőgazdasági táblákon a friss vetéseket fogyasztják el – mondta el Halász Tibor. A fix helyeken most az enyhe időben háromnaponta etetnek, de a hideg beálltával naponta helyeznek ki takarmányt. Megjegyezte: a megfigyelt etetőknél könnyebb a vadak számlálása, így az állomány nagyságára is tudnak következtetni.