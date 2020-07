A koronavírus okozta ingatlanpiaci visszaesést a csok mérsékelte

Egy éve vált igényelhetővé a falusi csok, és a friss statisztika szerint a koronavírus okozta ingatlanpiaci visszaesés sem tántorította el a fiatalok kedvét a lakásfelújításoktól. A vidékünkön a legnépszerűbb helyszínnek a Balaton-part számít, de a somogyi kistelepüléseken is éreztette a hatását a támogatás.

Egy fiatal pár nemrég vásárolt házat Gálosfán 18 millió forintért, és örültek, hogy ennyi pénzért olyan otthont vettek, amibe azonnal beköltözhettek. Lesznek még letelepülők, akiknek a családja korábban elszármazott a községből, tartja számon a kis falu lélekszámának gyarapodását Gáspár József, Gálosfa polgármestere. Arról is tud, hogy egy másik fiatal pár a falusi csokból újította fel a házát. Úgy tartja, jó irányba mozdította a zselici falvak életét a támogatást, s a környék ingatlanárait pedig megfizethetőnek értékelte.

A csok igazi nyertese a Balaton lehet, bár nem mindenütt egyforma mértékben. A lakástámogatást csak annak adják, aki bejelentkezik a településre, az itteni fiatalok pedig nagyobb eséllyel helyben maradnak. Láthatóan beindultak az építkezések Balatonszentgyörgyön.

– Fiatalok egyre többen jelentkeznek az önkormányzatnál, de főként az olcsó ingatlanokat keresik, a felújítható parasztházakat, azokból viszont egyre kevesebb van – felelte érdeklődésünkre Farkas László, Balatonszentgyörgy polgármestere. – Ha mégis akad, csak olyan áron, hogy sokan visszahőkölnek tőle. Egy elhanyagolt parasztházért akár 15 millió forintot is elkérnek, ugyanakkor a faluban 5 millióért már lehet telket venni, ahol építkezhetnek. Közelebb a tóparthoz egy építési telek szintén 15 milliót ér.

A csok hatására az utóbbi időben csökkent az eladó ingatlanok száma Balatonkeresztúron. Míg öt éve a házak harmadán függött az eladó-tábla, most csak az épületek 3-4 százalékát dobnák piacra a tulajdonosok.

– Rengeteg ingatlan cserélt gazdát, tudomásom van róla, hogy több fiatal pár is vásárolt, illetve a közeljövőben venni fog házat, illetve üres telket a településen – mondta Kovács József, Balatonkeresztúr polgármestere. – A helyi fiatalok közül is a korábbi évekhez képest jóval többen telepedtek le végleg a faluban. A vírushelyzet csak lassítani tudta ezt a folyamatot, mert bár volt ingatlanpiaci visszaesés a járvány miatt, lassan már nem lesz szabad ház a községben. Ez a népességre is hatással van: nálunk egy ideig csökkent, majd stagnált, s az utóbbi években 5-8 százalék között nőtt.

Vidéken akár árcsökkenés is jöhet

A legfrissebb adatok szerint egy év alatt 200 ezer család jutott otthonteremtési támogatáshoz az országban. A csok-kölcsönöket 11,5 ezren vették igénybe 2019 július 1-je óta. A támogatások felvételét különböző feltételek szabályozzák, de az idén a koronavírus-járvány nagyban visszavetette az ingatlanpiacot a tavaszi hónapokban. Még nem teljes körű adatok szerint 28 százalékkal esett vissza országosan az ingatlanpiac forgalma, minden megyében és településtípus esetében csökkent a tranzakciók száma, de a lassulás tempójában jelentősek a területi eltérések. A Takarék Index elemzőinek előrejelzése szerint idén csökken a lakásárak drágulása, 0 és 5 százalék közötti áremelkedés várható országos szinten. Vidéken akár még árcsökkenés is előfordulhat a prognózisuk szerint.