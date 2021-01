A közlékenység sodorhatja bajba az időseket

Tavaly március óta jelentősen csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma hazánkban, különösen a rablás, a kifosztás volt a korábbinál jóval kevesebb – derül ki a rendőrség naprakész információkkal is szolgáló, megújult interaktív bűn­ügyi térképéből. Azonban nem árt tudni, hogy az idősek sérelmére elkövetett bűnesetek száma jó ideje stagnál Somogyban. Nem árt tehát az óvatosság.

A bűnesetek számának jelentős visszaesése elsősorban a járvány miatt hozott intézkedéseknek köszönhető, azonban az Eurostat (az Európai Unió statisztikai hivatala) adataiból kiderül: Magyarország ettől függetlenül is az unió bűnügyileg legkevésbé fertőzött országai közé tartozik. Mindebben a rendőrség kiemelkedő felderítő munkája mellett a bűnmegelőzési tevékenysége is jelentős szerepet játszik, amelyre nagy hangsúlyt fektet a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányág is.

– A rendőrség a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályával karöltve a büntetőjog szempontjából különösen veszélyeztetett csoport, a hatvan év felettiek számára a „Biztonságban, egészségben” megyei program keretében végez évek óta felvilágosító tevékenységet – tájékoztatta lapunkat Jávorszkiné Molnár Magdolna rendőr alezredes, a Somogy Megyei Rend­őr-főkapitányság osztályvezetője. – Az idősek kiemelt védelme azért is fontos számunkra, mert az életkor előrehaladtával egyre inkább sérülékenyekké, kiszolgáltatottakká válnak, az egészségi állapotuk mellett fokozatosan romlanak az érzékszerveik is, és egyre több a magányos, egyedül élő szépkorú is. Ezt a korosztályt a nagyfokú jóhiszeműség és túlzott bizalom jellemzi, örülnek, ha szóba állnak velük, sokszor túlságosan közlékenyek, gyakran az anyagi helyzetükről is nyíltan beszélnek mások előtt. Sokan még mindig otthon tartják a pénzüket, nem ritkán jelentősebb tételben is. Nem véletlenül lesznek célpontjai a bűnözőknek – állapította meg.

A rendőrtiszt a továbbiakban arról beszélt, hogy a program keretében előadásokat, vetélkedőket, kiállításokat szerveznek az időskorúak számára, igyekezve minél sokoldalúbban körbejárni a témát, emellett különböző kiadványokkal, hírlevelekkel hívják fel a figyelmet a rájuk leselkedő veszélyekre. – Ha pedig mindezek ellenére mégis sikerrel járnak a csalók, egy jó személyleírással, az elkövetők egy-egy jellegzetes ismertetőjegyének megfigyelésével segíthetik a felderítést – mondta.

Végül az osztályvezető arról is beszélt, hogy bár összességében valóban csökkentek a vagyon elleni bűncselekmények megyénkben is, azonban az idősek sérelmére elkövetett bűnesetek száma jó ideje stagnál, évente több száz ilyen eset történik Somogyban. Továbbra sem árt tehát az óvatosság az idősek körében.

Bizalmatlannak kell lenni minden ismeretlennel szemben

Az osztályvezető néhány elkövetési módszert is megosztott velünk: – A legismertebbek az unokázós csalók, akik a nagyobb hatás kedvéért unokának vagy hozzátartozónak kiadva magukat, színlelt eseteket előadva telefonon kérnek nagyobb összeget – hívta fel a figyelmet Jávorszkiné Molnár Magdolna. – Gyakran károkozásra vagy azonnal visszafizetendő kölcsönre hivatkoznak, amit, ha nem törleszt az unoka azonnal, veszélybe kerül az élete. Sajnos a sértettek nem ritkán anélkül fizetnek, hogy meggyőződnének a közlés valóságtartalmáról, pedig néhány személyes jellegű kérdéssel, amelyekre csak a valódi unoka vagy rokon tudja a választ, könnyedén kideríthető lenne a hívó fél valódi kiléte. A másik gyakori bűnelkövetői módszer, amikor valamelyik szolgáltatónak kiadva magukat kopogtatnak be az idősekhez, vagy alapítvány nevében kérnek pénzt. Ezért fontos, hogy kérjenek igazolványt az idősek a látogatótól, és győződjenek meg annak hitelességéről, akár a központjuk felhívásával is. Idegent azonban semmilyen körülmények között ne engedjenek a lakásba.