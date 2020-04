A közmunkásnak a munka, a vevőnek a helyi zöldség nagy kincs manapság

Kapálnak, permeteznek és palántáznak a somogyi közmunkások az önkormányzati kertekben. Somogysárdon a napokban több mint kétezer paprika, paradicsom és uborka palántát ültetnek el. A polgármesterek arra számítanak, hogy a helyi termelői piacok nagyobb szerepet kapnak a járványhelyzetben a településükön.

– 1200 tő paprika kerül az önkormányzati fóliasátorba, s ha végeztünk, következik hatszáz paradicsom és hatszáz uborka – mondta el a Czippánné Bodzai Mária brigádvezető. Hozzátette: a szabadföldbe krumplit vetettek és gyümölcsfákat is ültettek.

Somogysárdon a mezőgazdasági közmunkaprogramban tízen dolgoznak. – Szeretnénk még a szabadföldbe sütőtököt is vetni, hogy ősszel se ürüljön ki a kert – mondta el Fentős Zoltán polgármester. – Idén is a helyi konyhára szállítanak be zöldséget és a falubelieknek egy standon kínálják majd a friss paprikát, paradicsomot. – Úgy gondolom, hogy a szabadtéri árusítás során semmi veszély nem éri a falubelieket és sokuknak nem kell bemenni Kaposvárra a multikba friss zöldségéért, hanem kedvezményesen megvásárolhatják helyben – mondta el Fentős Zoltán. A polgármester bízik abban, hogy a bezártság rádöbbenti a helyieket, hogy egy kisebb veteményeskert a család ellátását segíti.

Földben van a hagyma és krumpli Gigében, vetettek sárgarépát, zöldborsót és retket is a közmunkások. A napokban kapálják a kerteket és permetezik a burgonyát. – Minden közmunkásunk kapott maszkot, kesztyűt és fertőtlenítő kendőt, valamint figyelünk a távolság megtartására – mondta el Bálint Ildikó polgármester. – Sokan vesztették el munkahelyüket és túljelentkezés van a helyiek között. A közmunkaprogram most a megélhetést biztosítja, főleg a hátrányos helyzetű településeken – tette hozzá a polgármester.

Kosár, térkő és seprű is készül

A Belügyminisztérium összesen 3,2 milliárd forinttal támogatja a somogyi közmunka­programokat. Megyénkben a járási mintaprogramok keretében közel 1500 dolgozót foglalkoztatnak. A legtöbb településen fóliasátras és konyhakerti növénytermesztést végeznek. Kelevízen kosár-drótfonással foglalkoznak, Szenyéren cirokseprűket is készítenek, de sok helyen a közmunkások térkő- és betonelemeket is gyártanak. Ezekből járdák készülnek a településeken és megújulnak a belvízelvezető rendszerek is.