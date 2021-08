A közösségi és kulturális élmény tovább gazdagíthatja e nemzetet

Kaposvár Közösségépítő Kultúránk címmel, a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) szervezésében valósult meg az a 35 napon át tartó rendezvénysorozat, amelyen több mint 70 somogyi település 840 lakója vett részt az elmúlt hetekben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott programról Lovász Henriettet, az NMI Somogy megyei igazgatóját kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: a DK a történelmi traumák elszenvedőit csapja arcon

– Honnan ered a Közösségépítő Kultúránk című, Lakitelekre, illetve Kápolnásnyékre irányuló rendezvénysorozatának ötlete?

– A Nemzeti Művelődési Intézet ötlete volt, és a Lázár Ervin Program keretében rendeztük meg. Mivel már tavaly is jelentős érdeklődést tapasztaltunk, így az idén is meghirdettük ezt a másfél hónapot átfogó előadó-művészeti programsorozatot. Országos viszonylatban ezáltal közel húszezren részesülhettek e komplex művészeti és közösségi esemény élményeiből. A lakiteleki Hungarikum Liget és a Nemzeti Művelődési Intézet mellett ezúttal a kápolnásnyéki Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tevékenységéből is ízelítőt kaphattak a látogatók.

– A színházi előadás vagy a táncbemutató a kezdeti tervekben is szerepelt?

– Igen, hiszen a közösségi élmény mellett művészi élménnyel is szerettük volna megajándékozni az érdeklődőket. A programsorozat célja többek között az volt, hogy a résztvevők megismerjék a közművelődés kultúraközvetítő, közösségépítő szerepét, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvány és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tevékenységét és központját, valamint megtapasztalják az előadó-művészeti tevékenységek kulturális, közösségmegtartó erejét.

– Lakiteleken találkoztam a batéi polgármesterrel, s a mesztegnyői plébánossal is, de civil közösségek tagjai szintén ott voltak, sőt a szociális és a gyermekvédelmi területen dolgozók is örömmel vettek részt az egynapos kiránduláson. Képesek voltak csaknem öt órát oda-, s ugyanannyit visszabuszozni az élményért. Bárki jelentkezhetett?

– Tulajdonképpen mindenki előtt nyitott volt a lehetőség. A Nemzeti Művelődési Intézet partnerei, közművelődési szakemberek, a program iránt érdeklődő civil szervezetek vagy magánszemélyek, munkahelyi kollektívák, baráti körök egyaránt jelentkezhettek.

– Azt érzékeltem, hogy a pandémia miatti bezártság után – még a tikkasztó hőség ellenére is – rendkívül jó hatással volt a zömmel idősebb korosztályra is. Ön mit tapasztalt, kedvezőek a visszajelzések?

– Igen, én sikeres kezdeményezésnek tartom, és a megvalósítás is gördülékenyen zajlott. A részt vevő csoportok mindegyikétől pozitív visszajelzéseket kaptunk, némelyektől köszönőlevél is érkezett.

– Számomra megrendítő volt látni: Lakiteleken, a Nemzeti Művelődési Intézet Székházában külön termet neveztek el Balipap Ferencről, illetve Beke Pálról. Mindegyiket ismertem; a magyar (köz)művelődés ikonikus alakjai voltak. Gyakorlati emberek, akik élvezték, hogy kultúraközvetítők lehetnek a szó legnemesebb értelmében. Hogy látja: ma is éhesek az emberek a művelődésre?

– Szerintem nem kopott ki még az emberekből a közösség­építés és a maradandó kulturális értékek, élmények iránti vágy. E programsorozattal az előttünk járó, neves népművelőink örökségének megőrzése és továbbvitele a célunk, valamint az, hogy szellemi hagyatékukat minél szélesebb körben terjesszük. Úgy érzékelem, a mai kor embere is fogékony a hagyományápolásra és átörökítésre. A kultúra, a művelődés, a műveltség által pedig csak gazdagodhat e nemzet.

– A nemzettudat erősítése folyamatos feladat kell legyen. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola elnöke egyik beszélgetőkönyvében arról vallott: kezdő magyartanár korában helyettesítenie kellett az egyik kollégát, és a gyerekek boldogan újságolták: Tanár bácsi, képzelje, már megtanultuk kívülről a Himnuszt. Ő csak annyit kérdezett lakonikus tömörséggel: És belülről? A nemzettudat erősítése – természetesen nem kihagyva a családot – valahol itt kezdődik, nem?

– Valóban. Ezt mi is így gondoljuk és fontosnak is tartjuk. Az alapítvány közreműködésével lebonyolított közösségi program személyes részvételre épült, s komplexitását az adta, hogy a szervezett, ingyenes utazás mellett bőséges látnivaló várt a résztvevőkre, hiszen különleges, a nemzettudat erősítését segítő atmoszféra fogadta őket mindkét településen. A kulturális helyszínek megismerése, valamint egy-egy színpadi produkció tovább mélyítette az élményt, s az egytálételből és rétesből álló ebédet is közösen, jó hangulatban költhették el a résztvevők.

– Népszerű Somogyban az úgynevezett komatálközösség. Hány település élt a lehetőséggel?

– Öt komatálközösség már működik a megyében, a hatodik hamarosan Bárdudvarnokon alakul meg. Továbbra is számítunk az újabb közösségek jelentkezésére.

– Milyen programok várják azokat, akikben kiapadhatatlan a tudásszomj, és örülnek, ha egy-egy rendezvény kapcsán a lelkük is pallérozódik?

– Elsősorban a partnereink által szervezett színes programokon találkozhatnak velünk az érdeklődők, s a közművelődési munkatársak az ősz folyamán egy szakmai napon vesznek majd részt.

Előadások szabadtéren és sátorban

A programsorozatra jelentkezők többek között olyan előadásokat tekinthettek meg a szabadtéri színpadon, illetve cirkuszsátorban, mint a Nemzeti Táncegyüttes lendületes produkciója, a „Kárpátok visszhangja”, a Békéscsabai Jókai Színház előadásában megvalósuló „Hajnalban, délben, este” című olasz vígjáték vagy a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház által színpadra vitt „Tizennyolc” című darab, amely az I. világháború utolsó hónapjainak eseményeit dolgozta fel. Az előadások kiválasztásában a Déryné Program nyújtott szakmai segítséget

Fotó: K. T.