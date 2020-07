A kukorica és görögdinnye is slágertermék volt a piacon

Még az eső sem tarthatta távol a keményvonalas piacra járókat pénteken, hiszen a nyár minden színe csábított a standokon.

Komótosan húzta bevásárlókocsiját egy úr a Kaposvári Nagypiacon. – Lecsót csinálsz? – kérdezte éppen útját keresztező hölgy ismerőse. – Nem, csak uborkáért jöttem – válaszolta és az irányt a zöldellő halmok felé vette. Kovászolni, ropogtatni, vagy salátának is találhattunk szép darabokat a standokon.

– Ez magyar? – kérdezte egy férfi a kereskedőt a görögdinnyékre mutatva. – Igen uram, ez már mindegyik magyar – tette kezét jelzésképpen a dinnyére a kereskedő.

Érdemes volt jobban körülnézni dinnyefronton, hiszen már több helyen volt kapható hazai vörös, igaz még nem a 90 forintos egységáron. Ha gyümölcsre fájt a kedves piaci vevő foga finom szilvát is találhatott, a körte és még nem fehérjedús cseresznye és meggy mellett. Rövid életük szomorú véget ért a fonott kosárban landoló sárgabarackoknak, mert ők biztosan nem pálinkaként fejezték be pályafutásukat. De volt a csonthéjasból őszi és még lapos fajta is többféle árfekvésben.

Zöldségfronton sem lehetett panaszunk, hiszen a harapnivaló koktélparadicsomok szemetkápráztató módon csillogtak és csak úgy ordítottak azért, hogy hazavigyük őket. A lecsó még mindig sláger, s valószínűleg ez egész nyáron így is marad. Egyre több helyen láttunk csemegekukoricát is, igaz még korainak éreztük megvásárlását, de azért sok kosárba került a somogyi csövesből.