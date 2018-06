A kulcs a minőség

Homoktövis velő, házias száraztészta vagy éppen csete lekvár. Hat új termelő kapta meg a Kaposvár Kincse védjegyet. A program idén egységes arculattal jelenik meg és több újítást is terveznek.

– Szeretnénk teljesen megújítani a minősítéssel ellátott élelmiszeripari termékrendszerünket – mondta el Szita Károly a megújult Kaposvár Kincse védjegy bemutatásakor. Kaposvár polgármestere hozzátette: nem titkolt szándékuk, hogy a somogyi megyeszékhelyen és környékén készült termékekre méltán büszkék lehessenek termelőik és a helyben létrehozott élelmiszereiknek piacot teremtsenek.

– A Kaposvár Kincse egységes arculattal jelenik meg a jövőben – tette hozzá Szita Károly. – A címkéket, az üvegeket is mi adjuk. Továbbá hat új termelő tanúsítványát írom alá, akik elnyerték a minősítést, abban a hitben, hogy sokan fogják példájukat követni.

Bakó Bence, a Kaposvár Kincse ügyvivője elmondta: a minőség kulcsszempont. Megjegyezte: egy eperszörp esetében 70 százalékos a gyümölcstartalom, míg a csipkebogyó lekvárnál 90 százalékos. – A termékek tartósítószermentesek – tette hozzá Bakó Bence. – A háromtagú bírálóbizottság idén még három alkalommal látogat el a termelőkhöz, ahol minősítik a terméket és az előállítás helyszínét, 30-40 terméket vizsgálnak.

A termékek a kaposvári nagypiac helyi termék boltjában kaphatóak, de tervezik, hogy a jövőben a Dorottya-házban kialakítanak egy értékesítési pontot. A Miénk a város programsorozat idején pedig négy étteremben jelennek meg a védjeggyel ellátott finomságok. Továbbá díszdobozos kiszerelésben is kaphatóak lesznek a termékek.

Hatvan új belépő

Hanzel Róbert hat éve méhészkedik Kaposmérőben. Tavaly akácméze kiérdemelte a Somogy Méze címet. 90 méhcsaládját vándoroltatja is, főként hárs, akác és napraforgó mézet állít elő. Keresztes Józsefné évtizedek óta foglalkozik falusi vendéglátással. Szálláshelyein saját termékeit is megkóstolhatják vendégei. Vadon termő gyümölcsök, növényekből készít lekvárokat, szörpöket és pestókat. Beliczay Zsolt, a Zimek Pálinkamanufaktúra képviseletében érkezett Kaposvárra. Zamárdiban minőségi párlatokat hoznak létre. Varga Lajos pedig harminc éve foglalkozik kávé pörköléssel. Most egy nagyobb volumenű fejlesztést hajtanak végre, szeretnének pár éven belül egy országos lefedettséget elérni. Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere pedig a helyi szociális szövetkezetük száraztésztáit mutatta be. Most dolgoznak ételízesítő gyártásán. Botta György pedig homoktövis velőt készít, amely egy igazi vitaminbomba, rendkívül gazdag C-vitaminban. A Kaposvár Kincse program 2014-ben indult a környezettudatos vásárlás ösztönzése, az egészséges táplálkozás, és a helyi vállalkozók, őstermelők, gazdálkodók támogatása érdekében. A programot kiterjesztették a megyeszékhely 50 kilométeres körzetére. Már azok is pályázhatnak, akik ugyan ennél távolabb vannak, de a termék összetevőinek 80 százaléka innen származik, vagy az alapanyagot máshonnan szerezték be, de a hozzáadott érték kaposvári. Eltörölték a nevezési díjat és mostantól öt éven keresztül használhatják a tanúsítványt a termelők.