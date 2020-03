A kultúrát a vírus sem zárhatja be

Dacolva a koronavírus-járvánnyal, szerencsére a somogyi kulturális intézményekben egyáltalán nem állt meg az élet, ahogyan a munka sem. Napi mesével, interaktív foglalkozásokkal segítik a diákok oktatását, a szakemberek. Ezzel együtt teszik a dolgukat, azzal a különbséggel, hogy nem érintkeznek a közönséggel.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Így van ez a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban is. – A könyvtár­ellátó folyamatosan küldi az eddigi megrendeléseket, amelyeket fel kell venni – mondta érdeklődésünkre Horváth Péter igazgató. – Csak Kaposváron naponta ötven új kötetet dolgoznak fel a kollégáim és hozzánk érkezik be 227 település könyvtárainak megrendelése is. Ezeket ugyan nem tudjuk most kiszállítani, de állományba kell vennünk és rendszerezni őket.

A bibliotéka munkatársai tervezik még érdekes digitális tartalmak előállítását is, amelyek hasznosak lehetnek ebben az időszakban. Emellett leltároznak és olyan munkákat vesznek előre, amelyekre máskor nincs sok idejük. Elsősorban helyismereti anyagokat dolgoznak fel, folyóiratok szkennelését végzik, de a könyvkötő műhelyben is akad munka.

A Rippl-Rónai Megyei Múzeumban sincsenek már látogatók, de a munkatársak továbbra is dolgoznak. Van, aki otthonról végzi munkáját, s a műhelyekben a restaurátorok, preparátorok sem pihennek.

– Az épület falai között sem állt meg a munka, ameddig tudnak a kollégák dolgoznak a műhelyekben – mondta Borzavári Balázs, az intézmény közönségszolgálati munkatársa. – Szeretnénk segíteni a pedagógusok munkáját és jelenleg arra készülünk fel, hogy a múzeumpedagógus kollégákhoz csontokat és eszközöket juttatunk el. A tervek szerint jövő héttől online élő foglalkozásokat tartunk majd történelmi és természetismeret témában is.

Ezentúl online múzeumi kvízzel is készülnek, amelyhez a szakemberek jelenleg igyekeznek a megfelelő technológiát kiválasztani. Így interaktív feladatokkal színesítve a diákok mindennapi tanulását.