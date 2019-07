A Kutyatár négylábúi is tesztelték az épülő futtatót

Két kutyafuttatót is épít Kaposvár Önkormányzata 32 millió forintból a Pipacs utcában és a Cseri parkban. Ez utóbbi nem csak ez első lépése a Cseri park megújításának.

– A cserieket kérdeztük arról, hogy mi legyen ebben a parkban – mondta Szita Károly, polgármester a készülő kutyafuttató előtt tartott sajtótájékoztatóján pénteken. – Ez egy fél évig tartó közösségi tervezés volt. Ők azt mondták, hogy ebben a parkban legyen kutyafuttató, játszótér, erdei iskola, tanösvény és futókör.

A kaposvári kutyásokat is megkérdezte az önkormányzat. Hétezer levelet küldtek ki kutyatartóknak, arról érdeklődve, hogy hol legyen kutyafuttató, és milyen eszközök legyenek benne. Ez alapján tervezték meg az elsőt, ahol alagút mellett, szlalom lehetőség is lesz a házőrzőknek, összesen hét mozgásfejlesztő eszköz lesz. De ember-kutya ivókutat és kombinált kukákat is terveztek. A Cseri parkba kerülő futtatót pénteken már a Kutyatár Egyesület négylábúi le is tesztelték. Boncz Edit, elnök azt mondta: régi igényt elégítenek ki ezek a létesítmények.

– Rengeteg kutyatartó van Kaposváron – kezdte Boncz Edit. – A kulturált, felelős és másokat nem zavaró kutyatartást akkor tudja mindenki megvalósítani, ha megvannak a feltételei. Persze ez egy hosszú folyamat, de a kutyafuttatókkal végre elindult valami.

Összesen öt ilyen helyet alakítanak ki a városban, hogy pontosan hol, azt majd az ebtulajdonosoktól kérdezi meg az önkormányzat.