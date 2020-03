A lázmérés hiányzott, de karanténba vonult

A szobalányként Ausztriában dolgozó Brigi múlt héten pénteken szembesült a tiroli tartományi kormányzó radikális intézkedéseivel, majd azonnal elkezdte szervezni a hazautazását. Mivel nincsen saját autója, ezért teletaxis fuvart keresett, amivel vasárnap tudott elindulni Magyarországra. Az államhatárt Hegyeshalomnál lépték át, ahol kiterelték őket egy elkülönített parkolóhelyre. Ott egy orvosi konténerbe kellett vonulniuk, majd a szakemberek különféle kérdéseket tettek fel nekik. Arra voltak kíváncsiak, honnan jöttek, vannak-e tüneteik, hová érkeznek az országon belül és elkérték a telefonszámukat is.

Brigi elmondása alapján voltak olyan kollégái, akik Kőszegnél léptek be az országba, de senki nem ellenőrizte őket. Hasonlóan járt egy másik munkatársa is, aki Rábafüzesen keresztül érkezett haza. A hatóság őt sem ellenőrizte, csak annyit kérdeztek tőle, hogy Olaszországból érkezett-e illetve találkozott-e fertőzöttel.

A kaposvári nő hozzátette: a lázát nem mérték meg Hegyeshalomnál, de hatósági karanténba küldték. A határnál kapott egy A4-es méretű piros matricát, amit a lakása ajtajára kellett kiragasztania. Így jelzi, hogy a megfigyelés alatt senki nem mehet be hozzá. Brigi történetével nem pánikot szeretne kelteni, csak arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a járványhelyzetet és ha szükséges, akkor vonuljon karanténba, nehogy mást megfertőzzön.

Önként mentek „szobafogságba”

Tizedik napja van már önkéntes karanténban egy várdai család. A vezetékneve elhallgatását kérő Katalin megkeresésünkre elmondta: azért döntöttek a két hetes „szobafogság” mellett, mert az olaszországi koronavírus-járvány kirobbanásakor férje Udine környékén járt. – Bejelentési kötelezettségünk is volt – fogalmazott a várdai asszony. – Nem akartuk eltitkolni, hogy a férjem hol volt az elmúlt hetekben, hiszen azzal megszegtük volna a szabályokat. Ez volt az egyik szempont, hogy karanténba vonultunk, a másik pedig, hogy ha véletlenül mi is betegek vagyunk, akkor ne fertőzzünk meg másokat. Jelenleg is tünetmentesek vagyunk és várjuk, hogy pár nap múlva véget érjen a kéthetes bezártság – tette hozzá.

Halasztják a nem életmentő műtéteket

A tömeges megbetegedések elkerülése és az egészségügyi ellátórendszer stabil működése érdekében hétfőtől elrendelték, hogy a kórházak a veszélyhelyzet megszűnéséig halasszanak el minden, sürgős szükségben azonnali egészségügyi ellátást nem igénylő beavatkozást. A Kaposi Mór Oktató Kórház vezetősége kéri a betegek megértését és türelmét. A veszélyhelyzet megszűnése után munkatársaik haladéktalanul felveszik a kapcsolatot az érintettekkel. A Siófoki Kórház és Rendelőintézetben hétfőtől elhalasztják az elektív ellátásokkal (fekvő, egynapos szakellátás) járó beavatkozásokat. A sürgős esetek és a súlyos egészségkárosodás veszélye miatt nem halasztható betegségek ellátása folyamatos.