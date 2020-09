A leendő balatoni borászoknak újítottak Bogláron

Megújult a dél-balatoni szakképzés emblematikus helyszíne, a balatonboglári Mathiász János Technikum és Gimnázium.

A külső homlokzati szigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint belső javítási munkálatokat végeztek el a főépületen, ami komoly előrelépés a hatékony energiafelhasználás terén.

Az átadón részt vett Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, Móring József Attila országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), Neszményi Zsolt, Somogy megyei kormánymegbízott, Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere, valamint Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja, és Horváth Péter, centrum főigazgatója. A majdnem 70 millió forintos beruházást a balatonboglári önkormányzat 15 millió forinttal, a Siófoki Szakképzési Centrum 12,9 millió forinttal, és a Nemzeti Felnőttképzési Alap 27,9 millió forinttal támogatta.

Az átadón kiemelték Mészáros Miklós segítségét, aki még polgármestersége előtt az iskola igazgatójaként dolgozott az intézmény fejlődéséért. Szamosi Lóránt megjegyezte, hogy a mostani csupán egy állomás, mert több épület is korszerűsítésre szorul, sőt egy új tornacsarnokot is terveztek építeni. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémiával (NEKA) együttműködve több sportosztályt indítottak.

Japán ipari robot és gyümölcsöző tangazdaság

Az informatika komoly szerepet játszik a Mathiász életében: beszereztek egy japán ipari robotot, amelyen a programozást és a termelést tanulhatják meg a szoftverfejlesztő, technikus diákok. A szőlész-borász, kertész alapképzés iránt, ha mérsékelten is, de növekedett az érdeklődés, mert ezeknek a mezőgazdasági ágaknak továbbra is jelentőségük van a Balatonnál. Az iskola 2,5 hektárnyi területén befejeződött az idei szüret, a szőlész-borász diákok elkészítik a saját borukat. Ez a képzés az idén is elindult a felnőttoktatásban. Látványborászatot terveznek létrehozni a tankertben, és pályázati segítséggel szereznének be egy 23 személyes, elektromos autóbuszt, amit a várossal közösen turisztikai célokra is hasznosítanának.