A legbiztosabb hivatást is ünneplik az állattenyésztési napokon

Egy év kihagyás után idén újra benépesült a kaposvári kampusz fedett lovardája. Az elmúlt évek hagyományaira építve, de új üzenetekkel pénteken megkezdődött a a Kaposvári Állattenyésztési Napok, a KÁN.

Hideg és melegvérű lovak kocsi elé fogva vagy felvezetve népesítették be a fedett lovardát. A lelátó a tavalyi, világjárvány előidézte kihagyás után újra megtelt élettel.

– Hú, mennyi kijött! – kiáltott fel egy kisfiú, miközben a kukoricamorzsoló kerekét tekerte. – Jó, hogy az első és második osztályosok ingyenesen látogathatják a rendezvényt, két osztállyal is érkeztünk Igalból, hogy megmutassuk a gyerekeknek a kiállított állatokat, és ezzel az állatok világnapjáról is megemlékezünk – mondta Mizse Erzsébet, akinek diákjai között nem csak állatrajongót találtunk.

– Mindegyik traktort ismerem, a szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak és én is szeretném folytatni, amit ők csinálnak – árulta el Szak Balázs. A Balázshoz hasonló fiatalokra alapoz a kaposvári kampusz is, de azoknak a gyerekeknek is szeretnének kedvet csinálni a pályához, akik még keveset tudnak a mezőgazdaságról.

– Az agrárium a legbiztosabb hivatás, hiszen élelmiszerre mindig szükség van – érvelt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a KÁN megnyitóján. – Nem az egyes emberek létfenntartását biztosítja, hanem az egész országét, emiatt szuverenitásnak számít. Magyarország agrárország, a tradíció erre kötelez. Az agrárium valamennyi ágazata fontos szerepet játszik a megélhetésben, ám a legnagyobb jelentősége az állattenyésztésnek van, hiszen széleskörű munkalehetőséget biztosít – tette hozzá a politikus.

– Az elmúlt tíz évben Magyarország eljutott arra a szintre, hogy Európa harmadik legjobban fejlődő országa, bátran nevezhetjük az agrárium és az élelmiszerteremtés hazájának – mondta Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere szűkítette a kört és a megnyitón Kaposvárt nevezte a Dunántúl élelmiszerközpontjának.

– A magyar tenyésztők a világ élvonalába tartoznak – mondta Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke. – A külföldi tenyésztésű fajtákkal is nemzetközi sikereket érnek el, amelyet a fajtát tenyésztő országok is elismernek. Fontos lenne a hazai, ősi fajtákkal is hasonló sikereket elérni, megőrizni őket a Kárpát-medencében, ahol nemzeti identitásuk van – tette hozzá Zászlós Tibor, aki szintén kiemelte a folyamatokhoz szükséges szakemberképzés jelentőségét. A Kaposvári Állattenyésztési Napok ezért idén az utánpótlásszervezésről szól.

– Ezer diákot hívtunk vendégségbe, hogy megismerkedjenek az agrárium adta lehetőségekkel – mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora. – A tizennegyedik Kaposvári Állattenyésztési Napok rendezvénye az utánpótlásról szól. Külön öröm számomra, hogy a megnyitón úgy megtelt a lelátó, mint a korábbi években soha, ráadásul sok a fiatal – tette hozzá.

Bár korábban szárnyra kelt a hír, hogy a kaposvári kampuszt központilag megszüntetnék, most pont az ellenkezője történik, tudtuk meg Lázár János országgyűlési képviselőtől, aki egy kerekasztal beszélgetésre érkezett a rendezvényre. – Kaposvár Gödöllő mellett a magyar állattenyésztés központja, ezen a két helyen múlik, hogy milyen lesz húsz év múlva az állattenyésztés – tette hozzá a politikus. – Ezért központilag 200 milliárd forinttal támogatjuk az ágazatot, amelyből már 20 milliárdot át is utaltunk, ezzel a kaposvári kampusz bővítéséhez is hozzájárulunk.