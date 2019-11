A legédesebb mézekkel készültek az ovisoknak

Kaptármustra, mézkóstoló és ruhapróba is volt pénteken a kaposvári Gyakorló óvodában. Mézes reggelit tartottak az intézményben Hanzel Róbert kaposmérői méhész jóvoltából. A kezdeményezéshez több iskola csatlakozott, ahol a somogyi méhészek népszerűsítették a helyi mézet.

– Ez isteni – tömte magába a megmézezett ostyát a kis Kamilla, – otthon nem nagyon szoktunk mézet enni – vallotta be egy újabb falatért nyúlva.

– Biztos, hogy sokszor kérek mézet ezután, mert amellett, hogy fincsi, a bácsi azt mondta, hogy egészséges is – mondta mosolyogva a kislány a kislány.

A kaposmérői méhész, Hanzel Róbert másodszor érkezett az óvodába azért, hogy a méhészet rejtelmeibe vezesse be a kicsiket. Krétával díszítették ki kaptárait, felpróbálták a védőruhát és természetesen kóstoltattak is. Sőt, még a füstölőt is elindította a gyerekeknek rövid időre. – Hú, de büdös, inkább tegyük arrébb – kiabálta az egyik csöppség miután éppen elérték az illatanyagok, ám a hatféle méz viszont biztosan elnyerte az óvodások tetszését.

– Fontosnak tartom a hazai méz népszerűsítését, szerintem minél kisebb korban megismerik az egészséges finomságot, annál biztosabb, hogy felnőttként is ezt választják – jegyezte meg Hanzel Róbert.

– Nem a méz az az édesség, amelyből nem a legtöbbet fogyasztanak, de mikor megkóstolják itt, nagyon ízlik nekik – mondta tapasztalatairól Nagyné Zsilovics Tímea, intézményvezető.

A Zselici Méhész Egyesület tagjai ötödik alkalommal látogatnak el a napokban több somogyi óvodába és iskolába. – Pénteken négy helyen jártunk, szerettük volna a gyerekeket megismertetni a minőségi termelői mézzel, valamint nem titkolt cél a hazai fogyasztást növelése – mondta el Mészáros János, az egyesület elnöke. Megjegyezte: az olcsó, rossz minőségű kínai méz Ukrajnán keresztül érkezik az uniós országokba, szűkítve a magyar exportlehetőségeket.

Nem eszünk egy kilót sem évente

A Mézes Reggeli hazai elindítását a szlovénok tizenkét éves gyakorlata adta, amit mára Európai Mézes Reggeli néven több uniós tagország is megrendez. Magyarországon 2014. novemberében volt az első, mikor az ország 19 megyéjében és Budapesten 67 iskolában ismerkedhettek meg a gyerekek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat. Az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarország harmadik a méhsűrűséget tekintve. A hazai mézfogyasztás lassan emelkedik, jelenleg 0,8 kilogramm, az az uniós országokban átlagosan 1,7 kilogramm évente.