A legkisebb szelet is befogták a Kékszalag legjobbjai

Gyenge szélben indult el 155 kilométeres útjára az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye. Európa legnagyobb tókerülő versenye ennek ellenére számos izgalmat tartogatott.

Csütörtök reggel kilenc órakor 556 hajó sorakozott fel Balatonfüred vonalában, hogy igen gyenge szélben bontsanak vitorlát és elinduljanak az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj 155 kilométeres távján. Az időjárás-előrejelzések alapján a szél erősödésére a tókerülő verseny elején nem lehetett számítani, így az elmúlt évekhez hasonlóan roppant hosszú Kékszalag elé néztek az indulók. A startpisztoly eldörrenését követően a gyors hajók közeledtek az északi part felé, s keresték a rajt előtt megélénkülő még fújó északi szelet. Ebben azonban volt kockázat, hiszen igen hínáros a Balaton ezen szakasza. A címvédő RSM szerzett előnyt, majd bő húsz percet követően a szélcsendben szinte megállt a mezőny, de a külön utakon járó Fifty-Fifty így is meglépett a többiektől. Az indulók üde színfoltja volt ebben az évben is a Kishamis, az 1896-ban épült műemléki védettség alatt álló vitorláshajó, amelynek kormányosa, a 83 esztendős Hrehuss György már a 68. Kékszalagján kezdte meg a tó megkerülését.

A gyenge szél következtében az izgalmak miatt senkinek sem kellett lerágnia a körmét. Az első, balatonkenesei bójához másfél óra elteltével ért oda a jól taktikázó éllovas, az Audax Django. Petrányi Zoltánékat az MKB-Prospex, majd az RSM követte, míg első egytestűként a Principessa kerülte meg a kenesei bóját és indult el Siófok irányába. A második pályajelnél ismételten a tavalyi győztes RSM vitorláját nézhette a többi hajós, de ezt követően csökkent a címvédő előnye. A Tihanyi szoros után már – ha mérsékelten is – megélénkült a szél, ami kedvezett a többi egység legénységének. Az élboly közel az északi parthoz haladt, majd a széljárás fordulásával, Rév­fülöpnél összesűrűsödött a mezőny, az RSM hatalmas előnye pedig pillanatok alatt szertefoszlott. Olyannyira, hogy a New Black Jack (amely még a hatodik helyen érkezett a siófoki bójához) Gabler Rolanddal a kormánynál átvette a vezetést. Az addigi éllovas pedig visszaesett a harmadik helyre, hiszen az időrekordot tartó Raiffeisen Fifty-Fifty is megelőzte Vándor Róbertéket. A folytatásban már bőven akadtak izgalmak. Előbb a tizenháromszoros Kékszalag győztes, Litkey Farkas kormányozta PreVital (amely Balatonkenesénél a hetedik, míg Siófoknál már a harmadik helyen állt) került az élre, de percek múlva már a Fifty-Fifty vezetett, s az RSM is újra harcba szállt az első helyért, akárcsak a New Black Jack és az MKB-Prospex. A hátrébb lévőknél is akadt bőséggel izgalom, a Fantomasso nevű Asso vitorlás például pár óra alatt több mint négyszáz helyet javított, hiszen a tizenegyszeres repülő hollandi világbajnok, Majthényi Szabolcs a 443. pozícióból a harminchatodikra kormányozta a hajót.

– Semmi különös trükkről nem tudok beszámolni, a szinte semmi szélben is húztuk a pozitívokat – fogalmazott Majthényi. – A siófoki bója felé egy ideig Csopak irányába is mennünk kellett, ilyen nagy ívben tudtunk csak szelet találni.

A rajt után eltelt közel hét órát követően az „ötök” szinte fej fej mellett haladtak, bár a PreVitál kicsit megakadt, de a rutinos legénységet nem szabadott leírni. A keszthelyi bóját ismét az RSM kerülte meg elsőként, de csak két perccel maradt le a Fifty-Fifty, amely a fordulás után jó szelet kapott, újra az élre állt, s elindult a végső győzelem felé. Eközben pedig a mezőny második fele azon küzdött, hogy át­préselje magát a siófoki kapunál, ahol nagyjából 250 hajó torlódott fel.

A balatonfüredi befutóhoz közeledve az utolsó kilométereket szinte szélcsendben tette meg az élen a két hajó. Északon a Fifty-fifty, délen pedig az RSM közelített a célvonalhoz. A két katamarán a Tihanyi-szorostől nagyon közel járt egymáshoz, ám végül a jól taktikáző RSM örülhetett a címvédésnek és 9 óra előtt beért a célba.