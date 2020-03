A legkisebbek segítsége is kell a méhek megóvásához

A méhek fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét kedden délelőtt az Erdők Házában.

A Beporzók napja alkalmából szervezett eseményen filmvetítéssel és interaktív előadással mutatták be az apró rovarok tevékenységét. A Beporzók napját a Magyart Természettudományi Múzeum hívta életre egy évvel ezelőtt, idén pedig több méhészegyesület is csatlakozott a kezdeményezéshez. Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke az eseményen kiemelte: a méhek nélkül az emberek sem tudnak élni. Ezért a gyerekeken keresztül a felnőttek figyelmét is fel kell hívni arra, hogy mennyire fontos a méhes megporzás.

– A méhek létét sok minden veszélyezteti – hangsúlyozta Mészáros János. – Azt szoktuk mondani rájuk, hogy érzékeny indikátorok, tehát pusztulásuk veszélyezteti az egész élővilágot. Azzal segíthetünk ezeknek az apró rovaroknak, hogy nem szennyezzük a környezetünket, a másik pedig, hogy odafigyelünk a permetezésre. Már azzal meg lehet védeni a méheket, hogyha valaki otthon nem napközben, hanem este felé permetezi a virágzó növényeket, vagy olyan időszakban, amikor a méhek nem repülnek. Sokat kell dolgozni azért, hogy változást érjünk el. Többek között ez a program is azt a célt szolgálja, hogy minduntalan, folyamatosan felhívjuk a figyelmet a megporzó rovarok fontosságára – tette hozzá.

A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint: tavaly hat bejelentést kaptak méhpusztulás gyanúja miatt, a laborvizsgálatok azonban nem mutattak ki növényvédő szert a rovarokban.