A rendszerváltást követően, 1991-ben újjászerveződött a Magyar Karitász.

Országszerte számos településen jöttek létre kisebb-nagyobb sejtek. A Caritas Hungaria Díjas Kéri Imrénét, a nagyatádi csoport egykori vezetőjét arra kértük, elevenítse fel élményeit a jubileum kapcsán. – 1991 őszén plébánosunk, Kisnemes János esperes felhívással fordult a hívekhez, csatlakozzanak a püspöki konferencia által 1990-ben újjáalakult – az I. világháború után alapított és negyedszázadon át áldásosan működő – Magyar Karitászhoz mint az egyház szociális lelkipásztori tevékenységének hivatalos szervezetéhez. A hívó szóra sokan jelentkeztünk, november 6-án 44 taggal megalakult csoportunk.

A délszláv háború miatt a volt nagyatádi laktanya épületeibe több ezer menekült érkezett. Köztük idősek, betegek és sok gyermekes család. A nemzetközi és állami segítség mellett szükség volt minden jó szándékú emberre. A különböző helyekről és a hívektől kapott adományokat – ruhát, gyógyszert, gyümölcsöt – osztottuk ki éveken át a földönfutóvá lett embereknek. Egyházmegyei ifjúsági tábort is szerveztünk általános és középiskolás diákoknak a Lábod melletti Nagysallérban. A Szent Hubertus fakápolna előtti téren naponta gitáros szentmisén vettünk részt. Balás Béla püspök is meglátogatott bennünket; a mise után beszélgetett a gyerekekkel.

A jelentős ünnepek előtt „idősek miséjét” tartottak. Az egyházmegyei karitásztól érkezett pénz-, ruha- és tartós­élelmiszer-adománnyal járultak hozzá a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai étkeztetéséhez, a családoknak pedig az elmaradt közműszámla kifizetéséhez.

Jó szívvel adakoznak a hívek

Kériné szerint a szervezett tevékenységeik közül legfontosabb a szegény sorsú emberek felkutatása és segítése volt. Már a kezdetektől érzékelték: a legkiválóbb adomány a szeretet…

2006-tól egyesületként működnek. A híveknek köszönhetően folyamatosan érkeztek a ruhaadományok, melyet válogatás után heti egyszer osztottak szét; nemcsak helyi, hanem vidékről érkezett rászorulók részére is. A Nagyatádi Átmeneti Anyaotthonban lévőket is folyamatosan segítették gyermekruhával, játékkal és mesekönyvekkel, ünnepekkor pedig süteménnyel örvendeztettük meg őket. A szeretetszolgálat a kórházi betegeket is látogatta. Hetente egy alkalommal a kórházi kápolnában szentmisén vettek részt a járóbetegek, de az ágyban fekvőkhöz is eljutott az Oltáriszentség. 2008 adventjén indult az „Egymillió csillag a szegényekért” program. Sokan vásárolták a gyertyákat; olyanok is, akik maguk is rászorulók.