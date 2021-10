A legprimább somogyiakat jutalmazták

Gera Katalin szobrászművész, Filipovics Gordan kosárlabdázó és a Roxínház Kaposvár érdemelte ki az idei Somogy megyei Prima díjat. Az elismeréseket pénteken este adták át a Dorottya Hotelben. A díjazottak egyenként egymillió forintot kaptak.

Ezt ne hagyja ki! Széthúzást eredményezett Karácsony és Márki-Zay paktuma a baloldalon

A korábbi évektől eltérően idén zárt körben szervezték meg a gálaestet. Az eseménynek a Dorottya Hotel bálterme adott otthont. A Demján Sándor, egykori üzletember által alapított elismerésnek idén kilenc jelöltje volt Somogyban. A négytagú zsűri Albert László festőművész, a Balaton Vox énekkórus, Filipovics Gordan kosárlabdázó, Gera Katalin szobrászművész, a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület , Kiss Lajos nyugdíjas marcali iskolaigazgató, Komáromi Gabriella irodalomtörténész, a Nita Dance Club és a Roxínház Kaposvár közül választotta ki a három díjazottat.

Filipovics Gordan elmondta, óriási meglepetés volt számára, hogy jelölték az elismerésre. Lassan három évtizede él Kaposváron, itt találta meg feleségét és azóta két gyermeke is született. Kiemelte, amiről fiatal korában álmodott, azt mind Kaposváron kapta meg, ezért nagyon hálás a városnak. A díjazásért járó egymillió forintot egyelőre nem tudja, hogy mire költi, mert az átadó estéjén is éppen az aktuális kosárlabda meccs járt a fejében – tette hozzá. Gera Katalin számára is megtiszteltetés volt a jelölés. Kérdésünkre válaszolva elmondta, nagyon sokan gratuláltak neki és szurkoltak, hogy meg is kapja az elismerést. A szobrászművész hozzátette, nagy a családja, ezért lesz helye a pénzjutalomnak és egy utazásra is szeretne befizetni. Pintér Kata, a Roxínház rendezője azt mondta, hihetetlen érzés és megtiszteltetés számukra, hogy a társulatot jelölték a rangos díjra. Kiemelte, az elismerés mellé járó egymillió forintnak lesz helye, rezsire és bérleti díjra fordítják majd.

Csizmadia Gábor a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Somogy megyei elnöke a gálaesten elmondta, a Prima díj célja, hogy megőrizze a magyar értelmiségiek eredményét, és erősítse a tudomány, a művészet, a kultúra és a sport fejlesztését is. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt másfél év nehéz időszak volt, de a kaposvári gazdaság átvészelte ezt több vállalkozás jelentős fejlesztésbe kezdett. Gelencsér Attila Kaposvár és térségének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a Prima díj a gyermekeinkről is szól, a jelöltek mindannyiunknak példát mutatnak.

A díjakat a Prima Primissima Alapítvány, a VOSZ és helyi vállalkozások felajánlásából finanszírozták.