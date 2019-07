A legtündéribb szépségeket keressük

Idén is elindítja a Somogyi Hírlap és a sonline.hu közkedvelt szépségversenyét, a Tündérszépeket.

A megmérettetésre 16 és 29 év közötti somogyi hölgyek jelentkezését várjuk. A legtündéribb szépségek a megyei és a regionális válogató után, közönségszavazáson vesznek részt. A központi döntő a régiók legszebbjeiből, a megyei és regionális előválogatókból szakmai zsűri által kiválasztott három versenyző, illetve a szavazók által legmagasabban értékelt versenyzőkből áll össze.

A központi döntőbe jutott négy legjobban szereplő versenyző közül a hírességekből álló zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét. Az olvasók pedig megszavazzák a legszebb lányt.

Idén már saját portfólióval is lehet jelentkezni a versenyre, illetve a legszebb lányok felkészítőtáborban és showműsorral egybekötött döntőn vesznek részt. Jelentkezni már lehet, sőt érdemes is, hiszen a Tündérszépek a felkészítőtábor és a televíziós döntő mellett vásárlási utalványokat, mobiltelefonokat és egzotikus utazást is nyerhetnek.

Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet.