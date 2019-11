A libalakomát újborral öblítették le megyeszerte

Sok liba végezte a tepsiben a megyeszerte megtartott Márton-napi ünnepségeken, s csapra verték az újbort is. Márton napján befejeződnek az évben a mezőgazdasági munkák, és a kezdődnek a benti közösségi foglalatosságok.

Egy tál gőzölgő, zöldségekkel teli libalevessel fogadták a szakadó esőben betérő vendéget a szennai falumúzeumban, miközben a levegőben terjengett a kemencében sült liba, a sült tök és a sült alma illata. A hagyományos paraszti gazdaságokban ilyentájt libatollat tömtek a dunyhákba, készült a fiatal lányok stafírungja.

– Az új pajtarészünkben fonó működik, ahol libatoll fosztást, libatollal írást és más kézműves tevékenységeket próbálhatnak ki az érdeklődők – mondta Kovács-Hegedűs Elvira, a skanzen rendezvényszervezője, aki hozzátette: a Márton-naphoz időjóslás is kapcsolódott, a liba mellcsontjából olvasták ki a várható időjárást.

A falumúzeumban újbort kínáltak, mert a lúdvacsora után „Márton poharával”, vagyis a novemberre kiforrott újborral illett koccintani. Ezt a szokást sok helyütt tartják a megyében. Szőlősgyörökön a helyi pincetulajdonosok és szőlészek idei termését összeöntötték egy hordóba, és az újbort a gyugyi Árpád-kori templomban szentelték meg, mondta Klotz Péter polgármester. Táskán a 250 éves pincesort járták a gazdák, hogy megkóstolják egymás újborát.

Ludas Matyi és Döbrögi karon fogva tűntek fel a Márton-napi sokadalomban: a kaposvári Nagypiacon többen beöltöztek a libasülthöz. A piacon ezres nagyságrendben fogy a libacomb ilyenkor. Babai Tamásné Nagybajomból hozta a finomságait.

– A libacomb mellett fogy a párolt káposzta és a krumpli, sőt a kocsonya is – mondta a pecsenyekészítő. Részben Nagybajomban nevelték a szárnyasokat. A Nagypiacon fontosnak tartják, hogy ápolják a gasztronómiai hagyományokat.

– Fontos, hogy a régi, hagyományos ízeket visszahozzuk a köztudatba – mondta Vargáné Bíró Éva ügyvezető. A Márton-napi rendezvényre a kereskedők és a pecsenyések mellett az őstermelők is készültek. A kaposvári nyugdíjas egyesületek asztalainál a nagyi sütijeivel vártak minden látogatót.

Libabáloztak a nagyatádi kertbarátok

Jó hangulatú libabálra gyűltek össze a nagyatádi Kertbarátkör tagjai. Horváth Lászlótól, a kör elnökétől tudjuk: A mulatság előtt kis jelenettel mutatták be Márton püspök nemes cselekedetét, amikor a koldusnak átadta köpenye felét, s meg tudhatták, hogyan változik a must borrá, ami aztán püspöki áldásban is részesült. Az esten sok értékes tombolatárgy talált gazdára. Fődíjként a hatalmas libát Antalfi József nyerte meg. Éjszakába nyúló tánc, beszélgetés és egymás borainak kóstolgatása zárta a napot.