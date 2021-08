A lovagkirály emlékére gyűltek össze Iharosban

Huszonkét éve minden nyáron megemlékeznek Szent László királyról Iharosban. Az idén öt lovagrend gyűlt össze, hogy a lovagkirály emlékét megőrizze. Kaposvárról, Székesfehérvárról, Várpalotáról, és a Vértesből is érkeztek rendek szombaton Iharosba.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

– A szomszéd településen, Pogányszentpéteren volt egy pálos kolostor. Egy az 1550–s, török kori fennmaradt levélből kiolvasható, hogy akkoriban az iharosi templom is a pálosokhoz tartozott. Ennek okán az ünnepi Szentmisét Puskás Antal, a pálos szerzetesrend magyarországi tartományfőnöke celebrálta szombaton – mondta Horváth Győző, Iharos polgármestere, aki az ünnep kapcsán két „Szent László Forrása” elnevezésű díjat adományozott a határon túli történelmi vitézi rend hadnagyának, Molnár Zsoltnak, valamint Balázs Ferencnek, az iharosi katolikus templom karnagyának. A helyi Szent László szobrot is megkoszorúzták a jelenlévők, majd íjászversenyt tartottak. A hagyományos kaszás, kézi aratást is kipróbálhatták az érdeklődők.

Iharosban két projektet is szeretnének a közeljövőben megvalósítani. Egy hatvanas évek béli kockaházat újítanának fel, amely közösségi térként, és szálláshelyként szolgálna. Egy másik telken régi, kontyos parasztház áll, amelyet felújítás után élettel töltenének meg: amolyan falusi udvarként, állatokkal népesítenék be udvarát, hogy a helybeli fiatalok lássák, miként nézett ki egykoron egy falusi porta. A lovagi hagyományok miatt küzdőteret és íjászpályát is megálmodtak. A megvalósításhoz pályázati forrást használnak majd fel.

Fotó: Horváth Endre