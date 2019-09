A magolásnál messzebb visznek a kreatív tanulási módszerek

Tanulás határok nélkül címmel szerveztek pedagógiai napot a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban pénteken. A tizenötödik alkalommal megrendezett eseményen mintegy kétszáz pedagógus vett részt.

– Nagyon fontosnak tartjuk,hogy a pedagógusok folyamatosan képezzék magukat, ezért is szervezzük meg minden évben ezt a pedagógiai konferenciát – mondta Gálovics Edit, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium szakmai igazgató-helyettese. – Hisszük, hogy a tudás megkülönböztet és ad egy olyan pluszt, amivel mindenki eredményesebben dolgozhat. Minden évben más témára fókuszálunk, az idei évben a tanulás a fő téma, hiszen tanulni nagyon sokféleképpen lehet.

A résztvevők a konferencián megtudhatták hogyan kell hatékonyan mégis könnyedén tanulni, délután pedig műhelymunkákból is kivehették a részüket.

Lénárd Sándor, az ELTE Neveléstudományi Intézetének vezetője azt a kérdést járta körül, hogy miért járjunk iskolába. A szakember elmondta, hogy amikor egy gyerek először elmegy iskolába, azt gondolja, hogy sok örömben, vidámságban és sikerélményben lesz majd része és válaszokat kap majd a saját kérdéseire. Ehhez képest a legtöbb diák csalódik az oktatásban és végül már csak túlélni akarja az iskolában töltött éveket.

– Valahogy hidat kell verni az iskolai tananyag és az életben is használható tudás között – emelte ki Lénárd Sándor. – Fontos, hogy a gyerek érdeklődésére építsenek a tanárok, sokszínűen tanítsanak, modern eszközökkel és aktuális témákkal is foglalkozzanak. Csak így tudjuk elérni, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni és szívesen tanuljanak. Ma Magyarországon az a diák sikeres, aki jól emlékszik a tananyagra, pedig ennél jóval többre lenne szükség, ha azt szeretnénk, hogy a fiatalok a folyamatosan változó munkaerőpiacon is megállják a helyüket.

A gyerekek nem tudnak tanulni

Lantos Mihály tanulásmódszertani tréner a gyerekeket tanítja tanulni.

– Sajnos a gyerekek többsége nem tud tanulni, mert senki nem tanítja meg őket rá, hogyan kell, sem a felnőttek, sem a pedagógusok – magyarázta a szakember. – A gyerekeknek olyan eszközöket adunk a kezébe, amellyel elkerülhető a magolás. Igyekszem olyan módszereket mutatni, amivel a gyerekek a játékosságot és a humort is be tudják vonni a tanulásba. Például az elmetérképezés módszere ilyen, amely egy kreatív jegyzetelési forma, ahol színeket és formákat használunk.