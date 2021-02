A csupa szív mesztegnyői faluház vezetője most is előretekint

Húsz éve a mesztegnyői faluház vezetője Kövesdiné Panyi Antónia, aki anyósától, Kövesdi Tibornétól vette át a stafétát. A remek, csupa szív szervező a pandémia idején sem tétlenkedik; a pályázati feladatok, elszámolások mellett már a nyárról álmodik. Bízik abban, hogy idén már sikerül megtartaniuk a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozót.

– Átalakult a világ tavaly március óta, ám amikor már lehetőségünk adódott rá, négy tábort rendeztünk, de szomorúságomra a hagyományos, Kárpát-medenceit nem tudtuk megtartani, pedig a trianoni békediktátum 100. évfordulója miatt igencsak fontos lett volna, és a messze földön híres, sokakat vonzó rétesfesztivál is elmaradt. A közösségünknek viszont különleges lendületet adott a budapesti Nemzeti Színházban zajló Pajtaszínházi találkozó, amelyen sikerrel szerepeltünk – tekintett vissza az elmúlt évre, majd arról beszélt: az ősztől folytatódó korlátozások viszont számos kulturális színtér egykori szereplőit kalodába zárják. Nyugdíjas közösségek tagjait és táncosokat egyaránt. Nehéz a folyamatos kommunikáció, az elmaradt találkozások élménye pedig nem pótolható. A jelentős társadalmi-nemzeti ünnepeket szerencsére sikerült méltón megünnepelniük; a Doni áttörés évfordulójáról például a katolikus templomban emlékeztek meg.

Szent István király ünnepén nyílt meg Dolbert Ferenc népi iparművész – Mesztegnyő dísz­polgára – állandó kiállítása a művelődési házban. A több millió forintos eszmei értéket jelentő, festményekből, zsűrizett kézimunkákból, fa- és szarufaragásokból, gyöngygallérokból álló anyagot tulajdonosa a falunak ajándékozta. Advent idején pedig online sikerült megvalósítaniuk az Ablak-kalendáriumot, amelyet így több százan kísérhettek figyelemmel; a visszajelzésekből kiderült: ötletük fantasztikus pezsgést váltott ki az ünnepvárás idején, amikor a lelki tónusok felerősödnek.

Kövesdiné Panyi Antónia arról is mesélt: az a falu, ahol fontosnak tartják az értékőrzést, a közösségi létet, s a magyarságtudat, a lokálpatriotizmus a legfőbb szellemi útmutató, valóban fogódzót jelent a mindennapokban. Mesztegnyő ilyen település, és az önkormányzat is partner minden kezdeményezésben. Most azon fő a feje, hogy tudna előkeríteni 6 millió forintot, ugyanis a helyi Honismereti Egyesület által elnyert leaderes pályázat – melyben a művelődési ház szabadidős tevékenységének színterei gazdagodhatnak – utófinanszírozásban valósulhat meg.

Megtudtuk: még az 1800-as évek elején épített, s az önkormányzat által működtetett faluház szobáinak padozatcseréjére, szigetelésére, valamint zsalutábláinak felújítására ugyancsak 6 millió forintot nyert a Honismereti Egyesület; ezt már a Magyar Falu Program keretében. Az egyesület működéséhez a Bethlen Gábor Alaptól nyert 2,4 millió forintos pályázatuk viszont a járvány miatt határidő-módosításra szorul. A faluházban látható, bámulatos helytörténeti gyűjtemény digitális feldolgozására nyert 1 millió forintból a Marcali Városi Múzeum munkatársai elkezdhetik a munkát. 8–10 ezer tárgy vár rájuk. A számára legkedvesebbet, a közel százesztendős betlehemet átadták a marcali múzeumnak, a másolata azonban itt látható.

A faluház vezetőjének képzeletében már benépesült az udvar; napközis, kézműves, néptáncos, erdei iskola témakörben, valamint a kéktúrás bakancsos országjárók számára eddig 6 tábort kötöttek le. Augusztusra tervezik a 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozót, melyre egyesületük 1,8 millió forintot nyert az EMMI és a Bethlen Gábor Alap pályázatain. A Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről tanáraikkal érkezett fiatalok figyelnek majd helyi és országos hírű előadók szavára; légyen szó történelemről, helytörténetről, kultúráról néprajzról, hitről, szociológiáról. Rólunk, határon túli és inneni magyarokról, akikkel azonos anyanyelvet beszélünk. Úgy, ahogy 101 esztendeje.

Az életműve lett ez a találkozó

Régóta népszerű a Kárpát-medencei találkozó, amelyet Kövesdiné az életművének tart.

A fiatalok Kárpát-medencei találkozójának ötletgazdája Kövesdi Tiborné volt, aki 1986-ban szervezte meg az első tábort Mesztegnyőn. A kezdeményezést kitörő örömmel fogadták a határon túli területeken élők, hiszen a sok között ez is egy szép gesztus az anyaországtól. Gizi néni halálát követően menye, Kövesdiné Panyi Antónia élteti a lángot, és azt reméli: augusztus 15–21 között 80–100 diák részvételével megrendezhetik az ezúttal is gazdag programot kínáló tábort. A néhai ötletgazdára menye emlékezett a magyar kultúra napján, hiszen Kövesdi Tiborné élt-halt Mesztegnyőért, életműve a somogyi honismereti mozgalom erős bástyája ma is.

Fotó: Kovács Tibor