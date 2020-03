Mangóhab és málnazselé hozott aranyat a kaposvári diáklánynak

Huszár Hanna, a kaposvári Széchenyi István Vendéglátóipari Szakképzőiskola cukrász tanulója élete első versenyéről a hétvégén aranyéremmel tért haza. A tatai Farsang Kupán indult, s a karamell dísztortán kívül a francia desszert hozta meg számára a sikert.

– A karamell dísztorta miatt az utolsó pillanatig izgultam – mondta Huszár Hanna. – Nagy volt a jövés-menés, s arra figyeltem, nehogy véletlen összetörjön vagy párát kapjon az édesség. A legkisebb gond esetén nagyjából fél napnyi munka ment volna veszendőbe.

A 15 éves széchenyis diáklánytól nem pártolt el a szerencse, teljesítményével kiemelkedett a mezőnyből. Két francia desszertet készített: a mangóhabos belseje málnazselét rejtett, kívül sárga tükörbevonat fényesítette. A zsűri nagyra értékelte a viszkis étcsokis habot is, éppúgy, mint a karamell dísztortát. Huszár Hanna szerint a cukrászat olyan szakma, ahol bárki kiélheti kreativitását. Az ízek, színek, zamatok és stílusok kavalkádja lenyűgözik. A hagyományos eljárásokon kívül érdeklődve figyeli az új irányzatokat.

– Szeretem az édességet, egyik kedvencem a tejberizs, a puncstorta és a somlói galuska – jegyezte meg. – Otthon is szívesen sütök, legutóbb ökörszemet készítettem, Rengeteg új ötletről lehet olvasni, amit érdemes kipróbálni. Így változatosabbá válhat a házi kínálat, s a családtagok is díjazzák a megismert új ízeket.

A legnagyobb közösségi oldalon és személyesen is gratuláltak a diáklánynak, a felkészülésben osztálytársa, Koloszár Vivien is segített. S bár újra iskola és tanulás a program, de Huszár Hanna már a következő, áprilisi megméretésre készül diáktársával. Sőt, azon túl is kész tervei vannak: nyári gyakorlatát egy kaposvári hotelban tölti, távlati cél az érettségi megszerzése. S a jövőt feltétlenül egy cukrászdában képzeli el.

– Nagyon büszke vagyok tanítványom sikerére – hangsúlyozta Mihajlovits Róbert felkészítő tanár. – Sok ügyes, motivált tanuló jár hozzánk, kezdetek óta döntőnek tartom a tehetséggondozást. Rengeteg gyakorlás alapozza meg a sikert, s azt vallom: a tanárnak partnerként kell tekintenie a diákra. Legnagyobb öröm, amikor siker koronázza a fiatalok munkáját, s boldogan mutatják a kupát, oklevelet.

Tiramisu és kakaós csiga

– Újragondolt tiramisu tányérdesszert és kosárfonásos tortadíszítés: ez is feladat lesz a következő, siófoki versenyen – mondta Mihajlovits Róbert. – A cukrásztanulókon kívül – Huszár Hanna, Koloszár Vivien – két-két szakács és pincér diákunk képviseli iskolánkat. Addig is a tanmenet szerint haladunk a képzésben, a fiatalok a fonott kalács, a kakaós és diós csigán kívül hamarosan torta készítés rejtelmeiben is elmélyednek.