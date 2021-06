A mártír miniszterelnökre emlékeztek

Nagy Imre miniszterelnök születésének 125. és halálának 63. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak csütörtök délután a megyeszékhelyen.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Aczél Tamás Requiem című versét Gárdonyi Mihályné adta elő.

Ormai István, a Nagy Imre Társaság elnökségi tagja beszédében hangsúlyozta: a történelem eseményeire, a magyar történelem nagy változásaira, alakítóira, a politikusokra emlékezni azt jelenti, hogy bennünk élnek. S tudjuk, hogy kik ők, és mit képviseltek.

– Ma Nagy Imrére, a mártír miniszterelnökre emlékezünk – mondta Ormai István, aki felidézte alakját, méltatta pályafutását, tetteit. Kiemelte: nagy utat járt be minden szempontból. Emberileg is, szakmailag is, s különösen politikailag. Arról is szólt: politikusként akkor láttuk őt igazán, amikor megmutatta magát, és döntési helyzetbe került. Ilyen volt 1945 és 1948 között agrárminiszterként, és később miniszterelnökként. Az ünnepségen részletesen megemlékeztek az 1956-os forradalomról is.

– Nagy Imrének kifejezetten és hangsúlyosan nagy érdeme, hogy kimondta: demokratikus forradalom zajlik Magyarországon – emelte ki Ormai István. Az ünnepség végén a megemlékezés koszorúit helyezték el a Nagy Imre szobornál.