A maszkosok mellett a kalaposok is megjelentek a kaposvári piacon

A reggeli hűvös időt a százszínű piac próbálta kárpótolni pénteken. Bimbós krizantémok és árvácskák pompáztak az maszkokba és kabátokba burkolózott vásárlóknak. Bimbós pöfeteg, őzlábgomba, gyűrűs tüskésgomba, és mindenki kedvence: a vargánya. Egyebek mellett ezeket kínálták a piacon az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően.

– Az őzlábgomba nagyon finom pörköltnek, és laktató is, főleg rántva – invitált standjához István, aki azt is elárulta, hogy Kaszóban szedte portékáját. A piacon sétálgatva még a maszk mögött is érezhető volt a szeletelt sütőtök illata, amelynek kétszáz forintért is adták kilóját, ám háromszáz volt a hivatalos ára. Az ősz csemegéi között megjelent az 1200 forintos gesztenye is, ám az őstermelők nincsenek megelégedve az idei terméssel.

– Az ízével semmi gond, nagyon finom, és édes, ám kis szemű maradt a termés, talán a fagynak és a szárazságnak köszönhetően, amelyek nem jókor érték a termést – mondta Márta, akinek családja ősidők óta foglalkozik gesztenyével. Gesztenye, még ha kicsi is, azért akad, ám a diótermelők a rossz termés és a diófúró légy miatt az egekbe vitték az árakat. Öt-hatezer forint a pucolt dió kilója.

Jó hír, hogy tart még a kukoricaszezon, és még egy ideig lesz belőle, amelyet ötven és százötven forintért kínáltak. Szőlő is és birs is van még hazai a piacon, és már készülnek a Mindenszentekre a koszorúárusok is, egyelőre 900 és 1500 forint között láttunk portékáikból.

Az őszi immunerősítéshez egy sarokban homoktövisből készült vitaminbombára leltünk. – A homoktövis minden részét felhasználjuk. Bogyójából készül a vitaminital, leveléből tea, és még a maghéjat is hasznosítjuk – mondta Kalocsa Jenő, aki az egészség megőrzését tartja a legfontosabbnak, főleg a jelenlegi vírushelyzetben.