A média is változik a szemünk előtt

Ablonczy Bálint újságíró tartott előadást az új médiáról az érdeklődőknek csütörtökön a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán.

Az újságíró előadását a hagyományos médiumok elemzésével kezdte. Elsősroban az információk feldolgozásának mikéntjét boncolgatta, számos érdekes saját példával alátámasztva. Ezt követően tért át az új típusú, internet illetve közösségi média alapú tartalomszolgáltatókra. Számos grafikon és táblázat segítségével mutatta be, hogyan változtak meg hírfogyasztási szokásaink. Ezzel indokolta, hogy az olvasási, tartalomfogyasztási szokásaink is megváltoztak. Ez pedig szükségszerűen maga után vonja a műfajok változását is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS