Nem született meg a határidőre vállalt gyermekek negyede

Élénk érdeklődés kíséri a júliustól igényelhető babaváró hitelt, ahogy annak idején a szocpol is igen népszerű volt a családalapítást tervezgetők közt. Nem árt azonban tudni, az akkor szerződők negyede nem teljesítette a feltételeket.

Több mint 41 ezer megelőlegező szocpol-szerződést kötött az állam 2001 és 2009 között, ám a szerződők negyede nem teljesítette a feltételeket. A kaposvári házaspár, István és felesége 2008-ban két gyermeket vállaltak egy lakás vásárlásához, és 2,4 millió forint szocpolt vettek fel. A feleség karrierje miatt azonban már akkor sejtették, hogy csak egy gyermek lesz, ezért inkább egyfajta kamatmentes kölcsönnek fogták fel a szocpolt. Miután valóban egy gyermekük született, a 2,4 millió forintot 60 ezer forint híján visszafizették.

Legalább tízezer gyermek hiányozhat a 2001 és 2009 között megkötött szocpolos szerződések után, számolta ki a napi.hu, amelyek mára nagyrészt lejártak. A Pénzügyminisztérium közlése szerint 9571 ilyen szerződést nem teljesítettek, vagyis nem születtek meg a határidőre vállalt gyermekek. Emiatt a pénzt vissza kellett fizetni.

Most babaváró hitel címén a fiatal házaspárok július 1-től tízmillió forintos támogatást vehetnek fel, ha vállalják, hogy öt éven belül gyermekük születik. A szabadon felhasználható pénzt maximum 50 ezer forintos havi törlesztőrészlettel kell visszafizetni, akár 20 éves futamidővel. A második gyermek születése esetén a tartozás 30 százalékát elengedik, és a harmadik gyermek születésekor a teljes tartozást törlik.

A másik támogatási formához, a csokhoz is szükséges a gyermekvállalás. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint az otthonteremtési támogatáshoz eddig 100 ezer szerződést kötöttek, és 50 ezer gyermeket vállaltak a párok.

A somogyi fiatalok véleménye megoszlik e támogatási formákról, ahogy arról is, tervezik-e a felvételüket. – Merészebben vágnak bele a párok az otthonteremtésbe, mert sokaknak ez valóban nagy segítség – mondta a 22 éves siófoki Fazekas Alexandra. – Én azonban nem kizárólag a pénzhez kötném a gyermekvállalást.

A 26 éves, nagyatádi Hornung Renáta úgy véli, furcsa, hogy gyerekekkel jut pénzhez egy pár. – Más kérdés, hogy a sok millió egy gyermekre is lehet kevés, és gyerek nélkül is könnyen el lehet költeni – mondta.

Eladáskor derül ki az elmaradás

A megelőlegező szocpol támogatást nem az állam adta oda a házaspároknak, hanem a bankoktól kapták meg speciális kölcsönként. A szerződések teljesülésének feltételeit az állam a hitelintézetekre bízta. Hogy a bankok mennyire vették szigorúan az ügyfelek ellenőrzését, azt az állam már nem követte nyomon. 2008-tól 5600 esetben folytattak le az állami támogatás visszakövetelésére irányuló eljárást. Ezek az ügyek legtöbbször úgy derülnek ki, hogy a család maga jelenti, amikor el akarják adni az ingatlant. A szocpolos házakra és lakásokra ugyanis 10 évre az állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Így ha a tulajdonosok ennek letelte előtt akarják eladni a lakásokat, meg kell keresniük a kormányhivatalt, ott ellenőrizik, teljesült-e a szerződés.