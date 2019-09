A megelőzésért kell izmosodni a szívbetegek egyesületeinek

A szív és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen. A Szív világnapja alkalmából egészségfórumon hívták fel a figyelmet a mindennapi életben alkalmazható megelőzés fontosságára.

Évente összesen 130-150 ezer haláleset következik be hazánkban, azonban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal csökkenthető az infarktusok és stroke-ok magas száma. Ennek megfelelően szakmai előadásokkal és szűrésekkel várták az érdeklődőket a Szív világnapján a Somogy Megyei Kormányhivatalban. A rendezvényt megnyitó Neszményi Zsolt hangsúlyozta: mindenki mellé nem lehet dietetikust állítani, ezért fontos, hogy minél többen felismerjék a táplálkozás, a sport és a mozgás jelentőségét.

– Dél-Somogyban rosszabbak a statisztikai adatok az országos átlagnál, mert 10 százalékkal több a szívbeteg és a daganatos beteg is – mondta a rendezvényen Orbán Csaba kardiológus főorvos, aki a nagyatádi kórház orvosigazgatója, nem mellékesen a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének elnöke, s Nagyatádon 2000 szívbeteget kezel. – A szívinfarktus akut ellátása világszínvonalú az országban, a katéteres labor kiválóan működik a kaposvári kórházban is. Viszont az infarktus után egy évvel bekövetkezett halálozások számában már elmaradunk az uniós átlagtól. A megelőzésben kéne izmosodnunk, ebben van szükség a civil szervezetek és a népegészségügyi fórumok segítségére.

Az idősebbeknél az elhízás elleni küzdelemre helyezik a hangsúlyt, mert a túlsúly magas vérnyomáshoz vezet, kettes típusú cukorbetegséget válthat ki, és ez érbetegségeket okoz, magyarázta az orvosigazgató. A hasi elhízás veszélyes, mert a mobil zsír lerakódik az erekben. Magyarország a 4. helyen állt tavaly azon a listán, ahol a legtöbb túlsúlyos ember van a világon. Ezért fontosak a hosszú távú mozgásprogramok és a diéta. Azonban míg az infarktus után könnyen lehet életmódváltásra ösztönözni a pácienseket, addig a betegség fellépése előtt a legtöbben keveset törődnek az egészségükkel. A dohányzás ellen is felemelték a szavukat a szívegyesületek, mert a cigaretta érkárosító hatású. A Nagyatádi Szív Egyesületnek száz tagja van. Érdekesség, hogy az országban 12 egyesülete van a szívbetegeknek, ebből három Somogyban működik: Csurgón, Barcson és Nagyatádon.

A szűrés életet menthet

Nemcsak halált okoznak a szív és érrendszeri megbetegedések, de a túlélők életminőségét ronthatják, sőt rokkantságot is eredményezhetnek, emelte ki Fadgyas Erzsébet, megyei tisztifőorvos. Időben felfedezve azonban a betegség jó eséllyel gyógyítható, illetve a romlás csökkenthető. Ezért lényeges a szűrővizsgálatok szerepe. A Szív világnapjára sokrétű szűréseket hoztak el a szakemberek. Még a lelki egyensúly megőrzéséhez is kaphattak tanácsokat az érdeklődők, mert az is kell a megelőzés hatásosságához. A hátrányos helyzetű somogyi kistelepülésekre szűrőbuszokat indítanak, ezeken kardiológus is utazik. A program Csökölyben vette kezdetét a megyében.