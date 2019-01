A megfelelő partner kiválasztása befolyásolja a gyermek felnevelését

A párválasztásról, a vonzalomról és a szexualitásról tartott előadást Bereczkei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének vezetője csütörtökön este a TIT-ben. Az evolúciós pszichológia egyik vezéralakja hangsúlyozta: a megfelelő partner kiválasztása nagyban befolyásolja a gyermek felnevelését.

– A családi környezet fontos a gyermekeknek – fogalmazott Bereczkei Tamás. – Egy hagyományos környezetben mindkét szülőnek részt kell vennie a gyerek nevelésben. Sarah Hardy, amerikai antropológus azt mondta: hogy egy archaikus kultúrában a gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Régen ez így is volt, de manapság már nem. A szülőknek a mai korban rendkívül gazdag munkát kell végezniük mind az életben maradás, mind a nevelés terén és itt jutunk el oda, hogy miért fontos a párválasztás, miért fontos kiválasztani a megfelelő partnert.

– Mindkét nem abban érdekelt, hogy a lehető legjobb partnert találja meg magának – folytatta a szakember. – A legtöbben olyan párt keresnek, aki képes és hajlandó hosszú távú kapcsolatban részt venni, aki egészséges és ennek a genetikai alapjait át tudja adni az utódoknak. Képes erőforrásokkal ellátni a gyermekeket, mint például táplálékkal, védelemmel és gondoskodással. Több tanulmány is készült már a vonzalomról, ezekből kiderült, hogy minden kultúrában a férfiak számára fontosabb a nők testi vonzereje, mint fordítva. Mi is teszteltünk fiatalokat, ahol ötvenből, negyvenöten ugyanazt a nőt tartotta vonzónak bármennyire is meglepő – tette hozzá Bereczkei Tamás.

A vékony derék dominál

Régebben rendkívül szoros fűzőket viseltek a hölgyek, hogy minél vékonyabb legyen a derekuk. Voltak, akik ki is operáltatták lengő bordáikat a karcsúság kedvéért, Bereczkei Tamás szerint ez eltúlzott volt. Viszont, ha megvizsgáljuk ezeknek a nőknek a derék-csípő arányát, akkor ez 0,7-esnek felel meg. Ilyen volt Marilyn Monroe-é is, bár hozzáértők szerint neki 0,6-os volt. Bereczkei Tamás hozzátette: mindegy, hogy sovány, közepes, vagy teltebb nők derék-csípő arányait hasonlítják össze, minden esetben a vékony dominál.