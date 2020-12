A mellékhatások és a kockázatok húzzák ki a fordítókat a bajból

A tolmácsolási és a fordítási piacot is teljesen átalakította a koronavírus-járvány. Mivel idén alig érkezett külföldi delegáció az országba és rendezvényekből is kevés volt, ezért a tolmácsolással foglalkozók munkája szinte a nullára esett vissza. A fordító cégek előtt viszont új lehetőségek nyíltak.

A gyógyszeripari cégek adják most szinte a legtöbb feladatot az egyik kaposvári fordítóirodának. Mihályfalvi László, a cég vezetője megkeresésünkre elmondta; korábban is több gyógyászattal kapcsolatos anyagot kellett lefordítaniuk, idén azonban jelentősen megnőtt az ezzel kapcsolatos munkájuk.

– Ez főleg tavasszal volt nagyon látványos – fogalmazott Mihályfalvi László. – Egy magyar gyógyszeripari cég bízott meg minket azzal, hogy fordítsuk le olasz nyelvre annak a terméküknek az összetevőit és kutatási eredményeit, amely megoldás lehet a koronavírus-vakcina fejlesztésében. Volt olyan munkánk is, amikor jogi tájékoztatásokat kellett lefordítanunk azoknak a cégeknek, akik bevezették a Covid-szabályokat. Néhány szektor rendelése azonban visszaesett. Az autóiparban elég aktívak voltunk korábban. Több olasz és német autóscégnek is fordítottunk műszaki, valamint szervizkönyveket, de ezeknek a munkáknak jelenleg mintegy tíz százalékát végezzük csak. Turizmust és a gasztronómiát érintő fordításunk pedig egy sem volt idén.

– Az emberek szokásai is megváltoztak – folytatta Mihályfalvi László. – A vírus előtt még az volt jellemző, hogy személyesen jöttek be hozzánk, hogy a különféle irataikat, okmányaikat lefordíttassák. Mi egyébként több mint ötven nyelvre tudjuk ezt vállalni, minden földrészen vannak munkatársaink. Korábban biztattuk az embereket, hogy próbálják meg online intézni az ügyeiket, most azonban ezt senkinek sem kell javasolni – mondta a fordítóiroda vezetője.

Mihályfalvi László kiemelte; mivel a szabadúszó tolmácsoknak gyakorlatilag veszélybe került a megélhetésük, többen elkezdtek fordítással foglalkozni. Utóbbi munkakörbe azonban nehéz beleszokni, ráadásul nagyon sokan foglalkoznak ezzel Magyarországon – tette hozzá.

A sokk és számos lemondás után a nyáron pótolták a tavaszi munkákat

Pintér Lóránd, egy másik tolmácsolással és fordítással foglalkozó kaposvári cég vezetője érdeklődésünkre elmondta; a tavaszi intézkedések sokkszerűen érintették őket is, ahogy sokakat az országban. Az emberek megijedtek, lemondták az üzleti találkozókat, szakmai konferenciákat és egyéb rendezvényeket, így jelentősen, körülbelül tíz százalékra esett vissza a munkájuk. – Nyáron aztán újra sok lett a feladatunk – fogalmazott Pintér Lóránd. – De akkor is a tavasszal elhalasztott munkákat kellett pótolnunk, ezért gyakorlatilag megállás nélkül dolgoztunk. A mi profilunk nem a turizmushoz, hanem a gazdasági és az üzleti tevékenységekhez kötődik. Szeptembertől aztán ismét kevesebb tolmácsolási feladatunk volt. Mostanra viszont, ha nehézkesen is, de tudunk szervezni munkákat, igaz több lemondással is szembesülünk – tette hozzá a cégvezető.

Fotó: Lang Róbert