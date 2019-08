A mezgazos évnyitón Szaffi, Harmat és Letti lesz a meglepetés

Négy lovat vásárolt kétmillió forintért a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium. Utoljára hasonlóra tizenöt éve volt példa.

– A tanévnyitón jelentjük be a lóvásárlást, a diákok örülnek majd a hírnek – mondta Princz Zoltán igazgató. – Saját forrásból nyáron vettük az állatokat, utoljára ilyesmire talán 15 éve volt példa. A lovas szakon tanuló fiatalok képzését segítik a kis méretű Fjord lovak.

A lovasképzés 13 esztendeje kezdődött el az iskolában, a fiatalok három éves tanulmányuk végén OKJ-s bizonyítványt vehetnek át. A négy új kanca – Harmat, Szaffi, Uzánka, és Letti – belovaglását már elkezdték a Pannon Lovasakadémián, az edzőkön kívül több fiatal is bekapcsolódott a foglalkozásba. Az igazgató kiemelte: a lovász szak az egyik legkedveltebb képzési forma az intézményükben, 110-en folytatják tanulmányaikat az ősszel.

– Iskolánk közel 20 lovardával kötött korábban megállapodást, így diákjaink számára az új tanévben is folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget a szakmai fejlődésre – folytatta. – A végzősök rendszerint könnyen találnak munkát: nem csak lovasokat, hanem jól felkészült, kellő gyakorlattal rendelkező lovászokat is keresnek az agrár vállalkozások, de olyan is előfordult, hogy volt tanulónk saját lovasiskolát alapított.

Az intézménybe közel 400-an járnak: a fiatalok csaknem 50 százaléka szakgimnáziumi, a többiek szakközépiskolai képzésre. A mezőgazdasági technikusokon kívül ősszel kezdik tanulmányaikat az új szakon az állattenyésztő és állategészségügyi technikusok: az érettségire épülő, egy éves, nappali oktatásra 20 fiatalt vettek fel.

Végre indulhat az állategészségügyi technikus képzés

Princz Zoltán igazgató azt is elmondta, hogy az állategészségügyi technikus képzést több év után sikerült végre elindítani, s hosszabb távon is azok jelentkezését várják, akik az agráriumon belül elsősorban az állattartásra összpontosítanak. Azzal számolnak, hogy az ifjak – a technikus végzettség birtokában – a Kaposvári Egyetemen szeretnének majd diplomát szerezni.