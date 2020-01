A millenniumi Csurgón Csokonai-tárlattal is ünneplik a magyar kultúrát

A millenniumi emlékmű leleplezésével vette kezdetét a magyar kultúra napi ünnepség Csurgón.

A Széchenyi téren áldást mondott Szászfalvi Lászlóné református lelkipásztor, Göndics János római katolikus esperes plébános és Hegedűs Gábor evangélikus lelkész. Ezt követően a közösségi házban folyatódott az ünnepség.

– Aki ma itt van, az tudja, hogy gróf Festetics György iskolát alapított Csurgón, az elsőt Somogyban – idézte fel Füstös János polgármester ünnepi beszédében. – Ezzel egy szellemi központot hozott létre és kulturális változást hozott városunkba. Ilyenkor a magyar kultúra napján kicsit tehát jobban kihúzhatjuk magunkat.

Hozzátette: a városban mindig kiemelt figyelem övezi a kultúrát. A város szellemi öröksége túlmutat a város határán, sőt a megyén is, fogalmazott a városvezető. Az ünnepségen Füstös János elmondta: az elmúlt év a város alapításának ezredik évfordulója volt, ezért száznál is több rendezvényt tartottak Csurgón. A városvezető azt is bejelentette, hogy megnyílik a történelmi parkban a város állandó Csokonai Vitéz Mihály munkásságát bemutató tárlata.

A közösségi házban tartott ünnepségen Petneházy Szabolcs Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa is szólt a kultúrakedvelő

csurgóiakhoz. – A kultúra világítótorony – mondta a politikus. – Utat mutat nekünk, messzire előre.

Hozzátette: ugyan mindenkinek mást jelent a kultúra szó, s nehéz is meghatározni. A magyar kultúra napján a Himnusz születéséről emlékezünk meg, amely képes volt összehozni a magyarokat.

A rendezvényen megnyitották a 2019. millennium éve Csurgón kiállítást a közösségi ház aulájában, amely az elmúlt évi rendezvényeket foglalja össze. Az ezt követő állófogadáson Szajcz Adrián, a megyei közgyűlés alelnöke mondott pohárköszöntőt.