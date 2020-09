A mosdósi kórház gyermekosztályáért futnak a katonák

Már korábban is rendszeresen támogatták könyvekkel, játékokkal, sportszerekkel a mosdósi kórház gyermekosztályát a kaposvári katonák, majd 2016-ban jótékonysági futóversenyt szerveztek, amelyet az idén hatodik alkalommal ismételnek meg.

A nevezési díjakból és felajánlásokból tavaly 1,5 millió forintot dobtak össze az indulók, a pénzből laptopokat, csocsóasztalt is vettek a beteg gyerekeknek, számolt be erről sajtótájékoztatón Gavlik Péter ezredes, a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka. Szeptember 26-án délelőtt a Kaposvár Arénától indul a Desedát megkerülő félmaraton, és ide is érkeznek vissza a futók.

Egyéniben, váltóban, 10 kilométeren és 3200 méteres örömfutás kategóriában is rajthoz lehet állni. Borhi Zsombor, kaposvári alpolgármester örömét fejezte ki, hogy élettel telnek meg az új kaposvári sportlétesítmények. Szerb György, a SZIE Kaposvári Campus Testnevelési és Sportközpont igazgatója hozzátette: az egyetemi-főiskolai félmaratoni futóbajnokságot is aznap rendezik meg ugyanezen a helyszínen, a hallgatóknak és külön az oktatóknak is.