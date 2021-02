A műhely elgurult, a javítandó eszközök maradtak

Kátyúba jutott a kerekesszékesek hiánypótló szolgáltatása megyénkben. Még tavaly ősszel megszűnt az a Guruló Műhely, amely eddig külföldi mintára lehetőséget biztosított az érintetteknek a segédeszközök javítására, kölcsönzésére, valamint személyre szabott átalakítására. A projekt határideje lejárt, ezzel a mozgássérültek magukra maradtak a problémával.

Zárt ajtókat talál a Kanizsai utcában, aki elektromos betegágyat vagy kerekes­széket kölcsönözne, javíttatna. A műhely telephelyét eddig a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete adta bérbe a megyeszékhelyen.

– Ha valakinek elromlik az elektromos kerekesszéke, ami 90 kiló, nem tudja a hátán behozni javíttatni – magyarázta Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke. – A szolgálatnak volt saját gépkocsija, amivel kimentek házhoz, és megjavították a kerekesszéket, vagy rámpán feltették az autóra és beszállították a műhelybe, aztán a munka végén visszavitték. Ezeket az eszközöket nem lehet csak úgy betenni egy személyautóba. Ha most elromlik egy kerekesszék, vagy a mozgássérült átalakíttatná a saját testére, helyben nincs rá módja.

Ami pedig elromolhat, az el is romlik, minél idősebb, annál gyakrabban. Hegedüs Lajos szerint a segédeszközök átlagéletkora hét év, ennyi idő alatt pedig többször is előfordulhat, hogy javításra, karbantartásra van szükség. – A társadalombiztosítás mindig a legolcsóbb terméket finanszírozza – mondta el az elnök –, így nyilvánvalóan nem a csúcstechnológiához jutnak hozzá a mozgássérültek, miután limitárat határoznak meg. A drágábban forgalmazott eszközöket nem támogatják, fűzte hozzá. Ebből következően nem a high-tech jut el a mozgássérült emberekhez, és ez megmutatkozik az eszközök élettartamában, javítási költségeiben is.

A Guruló Műhely hálózat egy uniós programnak köszönhetően jött létre a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) égisze alatt tíz évvel ezelőtt. Egy 2008-as uniós pályázaton nyert forrásból hét műhelyt hoztak létre az országban, egyet Kaposváron. A kötelező fenntartási időszak lejárt, és véget ért a szolgáltatás.

Legközelebb Pécsen tudják eszközeiket megjavíttatni most a mozgássérültek

Csak megbecsülni lehet, hogy Somogy megyében hány embert érint ez a probléma. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének taglétszáma nagyjából háromezer, közülük 15-18 százalék szorul mechanikus vagy elektronikus kerekesszékre. Somogyban összesen 30-35 ezer mozgássérült lehet, arányosan szintén 15-20 százalékuknak okozhat gondot a kaposvári Guruló Műhely megszűnte. Ráadásul a kölcsönzés lehetőségétől is elesnek így a helybeliek, arról nem is beszélve, hogy a műszerészek mellett szakorvos és mozgásterapeuta is rendelkezésre állt a szolgáltatásban.

Legközelebb Pécsen működik hasonló szolgálat, ott a házi gondozást segítő eszközök kölcsönzésén túl azok javítását is ellátják. Azonban nem mindegy egy alacsony jövedelmű mozgássérültnek, hogy utaznia kell-e a szolgáltatás igénybevételéhez, a szállítás megszervezéséről nem is beszélve.