A Nabilát még igen, a Pandémiát már nem lehetett bejegyeztetni új névként

A régen „divatos” neveket ma már szinte alig adják gyermekeiknek a szülők, nem úgy a furcsa hangzású, külföldi eredetűeket. Tavaly akadt olyan szülőpáros, aki Pandémiának szerette volna elnevezni a gyermekét.

A Nyelvtudományi Intézetnél majdnem kétszer annyi új nevet akartak bejegyeztetni a szülők tavaly, mint egy évvel korábban. A családok fantáziáját a koronavírus-járvány is beindította, egy szülőpár ugyanis Pandémiának szerette volna elnevezni gyermekét. Ezt azonban elutasította az intézet, csakúgy mint a Lee, a Nermin vagy éppen az Éden keresztneveket.

A Nyelvtudományi Intézethez tavaly 609 kérvény érkezett, ezek közül 46 női és 21 férfinév kapott engedélyt. A lányoknál például a görög Altea, Elefteria, az arab Nabila, a német Lizel, Valburga, a francia Szolina, a spanyol Asella és az angol Héli. A férfinevek között pedig az arab Oszama, Latif, Farisz és Fadi, a német Randolf, az angol Lex és Szkott, valamint az ónorvég Ejnár.

Ruszinkovics Viktória és férje gyorsan eldöntötte, milyen nevet adjon gyermekének. A lánynévnél nem volt nehéz dolguk, hiszen az édesanya már fiatal korában pontosan tudta, hogyha egyszer lánya születik, akkor Kírának kereszteli. A második gyermekük fiú lett, de mivel nem volt még választott nevük, segítségül hívták az utónévkönyvet. A kötetet azonban nem sokáig lapozgatták, csak a b-vel kezdődő nevekig jutottak és kiválasztották a Benett kereszt­nevet. Különleges és ritka név, ezért döntöttek mellette – mondta el döntésük okát Ruszinkovics Viktória.

Székely Gabriella, a kaposvári Arany János Tagóvoda vezetője elmondta: manapság egyre furcsább hangzású neveket hallani az óvodában. Régi magyar nevekkel, mint például Álmos, Benedek, vagy Karolinával már csak elvétve találkoznak, ezeket felváltotta a Dzsúlió, a Lorenzó és a Sanel. Tapasztalatiak szerint a gyerekek kétharmadának kettő keresztneve is van.

Faluhelyen is gyakoriak a „modern” nevek. Antal Katalin, a Vései Óvoda intézményvezetője elmondta: a lányoknál Jázmin és Amira a divatos, a fiúknál pedig a Rómeó és a Brendon, de Kolos és Zétény is jár hozzájuk.

Régi neveket mosott partra a Balaton

A siófoki anyakönyvvezetőknek bőven akadt dolga 2020-ban. A vízparti városban 648 gyermeket regisztráltak, ami harminccal több, mint egy évvel korábban. Nittmann Anna Mária anyakönyvvezető elmondta: furcsább nevekkel is találkoznak, például Izmael, Dilen és Nolen, egy ideje azonban előkerültek a régi nevek is. Sándort, Jánost, Bélát, valamint több Lászlót és Mihályt is bejegyeztek, de gyakori volt a Máté, Zsombor, Zétény, Zente, Hunor és Levente is. A lányoknál Lara, Vivien, Zselyke és Fanni a leggyakoribb, Katalinból egyet regisztráltak tavaly, de azt is második névként.