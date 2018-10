A nágocsi biciklifán megakad az emberek szeme

DIY, vagyis „Do It Yourself!”. Magyarul annyit tesz, hogy „csináld magad!”. A leginkább kézműves alkotásokra vonatkozó mozgalom egyre inkább elterjedni látszik hazánkban is.

Egyik irányzata az újrahasznosítás jegyében olyan egyedi, kreatív, ám funkcionálisan új értelmet nyert tárgyak létrehozása, amelyek nemcsak szépek, hanem hasznosak is lehetnek. Talán így gondolták ezt a nágocsiak is, akik régi kerékpárok alkotóelemeiből egy szobrot alkottak a falu központjába. Az alkotás korábban egy triatlonverseny útjelzőjeként kapott szerepet. Több szempontból is értékes: bizonyára jó rekreációs tevékenység volt, mire létrehozták. Anyagi megfontolásból pedig igencsak sokat spórolhattak egy szobrász tiszteletdíján, és az anyagköltségen. Elgondolkodtató, hogy ha szeméthegyek helyett művészeti alkotások születnének a hulladékokból, talán könnyíteni lehetne a Föld bolygó némely terhén… egy PET palackokból álló szobor is időtálló tudna lenni, és még csak nem is rozsdásodik…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS