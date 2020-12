A nagyi titkától sül tökéletesre az ünnepi finomság

A hagyományos, évtizedek óta használt recept alapján készül a bejgli a legtöbb kaposvári cukrászdában ezekben a napokban. Megkezdődött a nagyüzem az ünnepek előtt, ám a rendelések elmaradnak a várttól.

Már az illatokat érezve összefutott a nyál a szánkban, mikor beléptünk az egyik kaposvári cukrászüzembe. Az alapanyagok összekeverésével kezdődött itt a bejgli készítése, majd a tésztát ötven percig pihentették, utána nagy pontossággal nyújtották. Gombócokat formáztak a töltelékből, a mákot, diót rásimították a tésztára. Ugyanis még mindig a diós és a mákos bejgli a sláger, amelyekért idén 10-20 százalékkal többet kérnek a dráguló alapanyagok miatt.

– A diós töltelék úgy készül, hogy dió van benne, nem pedig dejó, valamint porcukrot, rumaromát, némi darált kekszet, mazsolát és pici vizet teszünk még bele, dúsítószert azonban nem tartalmaznak az itt készült bejglik – mondta el Pappné Orsós Evelin, aki hat éve készíti a karácsony elmaradhatatlan kellékeit a Slendy Pékségben. Hozzátette: ahhoz, hogy a bejgli ne repedjen meg, több folyamatra is figyelni kell. – Fontos, hogy a tészta ne legyen túl meleg vagy hideg, tekerni sem lehet túl szorosra, és be kell tartani a kelési időt – mondta el a cukrász.

Tavaly a Slendy Pékség cukrászüzemében 1200 rúd bejgli készült, idén azonban a tervek szerint kevesebbet sütnek. – Minimális rendelést adtak le vásárlóink, átlagosan harminc százalékkal kevesebb a forgalmunk – mondta el Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. Hozzátette: a karácsonyi sütemények között továbbra is a diós és mákos bejgli a sláger, nem is gyártanak másikat a hagyományos fajtákon túl. Idén viszont 15 százalékkal emelték az árat. – Jelentősen megemelkedett a dió ára, valamint a többi alapanyag, például a margarin ára is nőtt a magas euróárfolyam következtében – tette hozzá Ojtó Lajos. Megjegyezte: mivel nem tesznek a karácsonyi süteményekbe tartósítószert, ezért az ünnepek előtt 2–2,5 héttel készítik el ezeket. A bejglik mellett mézeskalácsok, zserbók, pozsonyi kiflik is gazdagítják a kínálatot. A cukrászlányok egy új, különleges süteménnyel is szeretnék meglepni a vásárlókat, amiről többet nekünk sem árultak még el.

Az elmúlt években az a tendencia volt megfigyelhető, hogy egyre többen az otthoni sütés helyett a cukrászdákat váltották. Ugyanis az ünnep előtti készülődésbe a sok teendő miatt már nem mindig fér bele a többféle sütemény sütése. Miszlang Jánosné viszont maga készíti a bejglit a családnak. – Minden évben a nagymamám receptje alapján készítem el diós és mákos töltelékkel a bejglit, ez hozzá tartozik az ünnepi asztal kínálatához – mondta el a szennai nyugdíjas. – A házi zsír, tojás ad jó ízt a tésztának, de nagyon fontos a töltelékbe a jó minőségű dió, amit az idén Lengyeltótiban vettünk.

