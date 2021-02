A nagymama ad erőt tündérének

Javában zajlanak a fotózások a február 15-én induló Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünkre. Szebbnél-szebb lányok érkeznek hozzánk, hogy készítsük el ingyen fotósorozatukat, mellyel akár megnyerhetik a milliós fődíjat és a modellszerződést is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Minden szépség kicsit izgul mikor kameránk elé kell állni. Élvezik, hogy közel két órán át egy kicsit körülöttük forog a világ, de egy kicsi félsz akkor is bennük marad. Ezért gyakran érkeznek kísérővel. Barátnő, testvér, vagy anyuka is kísért már somogyi szépséget hozzánk. Azonban a napokban egy igen különleges vendégünk volt a fotóstúdióban. Müllner Józsefné Ági kisunokáját Szabadi Kitti Evelint kísérte el, hogy ezzel is önbizalmat öntsön unokájába.

– 52 éve Somogyi Hírlap előfizetők vagyunk – mesélte izgatottan Ági néni. – Azóta egy napot sem hagyunk ki, hogy ne olvassuk el az újságot. Hajnali ötkor kelek, főzök egy kávét, majd leülök az újság mellé. El sem tudnám képzelni a reggeleimet másként.

A nagymama az újságból tudta meg, hogy újra elindul szépségversenyünk, Kitti pedig a közösségi oldalainkat böngészve, illetve barátai javaslatára döntött úgy, elindul versenyünkön.

– Az unokám kért meg, hogy kísérjem el a fotózásra – folytatta Müllner Józsefné. – Azonnal igent mondtam, és nagyon boldog voltam, hogy elindul a versenyen. Neki is, mint minden vele egykorú lánynak szüksége van önbizalomra. A fotózáson láttam rajta, hogy tényleg jót tett neki, hogy egy kicsit ő volt a középpontban.

Ági néni elmondta, hogy kellemesen csalódott bennünk. Azt gondolta, hogy egy ilyen fotózás mesterkélt lesz, és mindenki ideges. ezzel szemben nagyon örült, hogy mindenki nyugodtan, természetesen viselkedett, és fotósunkkal Muzslay Péterrel is pillanatok alatt megtalálták a közös hangot. Ráadásul megnézhette a nyers képeket is unokájával, és csak ámult mennyire jól sikerültek.

– Nekem az unokám a mindenem – érzékenyült el Ági néni. – Nagyon örülök, hogy elkísérhettem. Egy ilyen fotózás olyan önbizalom löketet ad a fiataloknak szerintem, hogy én bátran ajánlom mindenkinek. Ezzel minden fiatal lány csak nyerhet.