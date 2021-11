Nagymamája konyhájában kezdte a felkészülést a sztárséfek műsorára Leila

Újragondolt túrós tésztájával és a többi ígéretes tányérjával egyértelműen meggyőzte a Konyhafőnök VIP zsűrijét a kaposvári Gyenesei Leila, hogy érdemes a kötényre.

Az olimpikon öttusázó Sárközi Ákos csapatába került be. Lapunk kérdésére elmondta: a szereplést egy nagy játéknak élte meg, és tanulási lehetőséget látott benne. – Többedjére kértek fel, de csak most először tudtam elvállalni. Amellett, hogy kalandot láttam a Konyhafőnökben, végül azért mondtam igent, mert szeretném a családomat és a barátaimat a lehető legfinomabb ételekkel elkápráztatni otthon, ehhez pedig remek lehetőség a műsor, amiből rengeteget tanulhatok. Az otthoni háztartásomat is feljavítottam, van már tésztanyújtó gépem, mandolinom, habszifonom – mesélte új konyhai szemléletmódjának alakulásáról. – Karácsonyra pedig talán egy szuvidáló készüléket is kérek a Jézuskától.

A Konyhafőnökre való felkészülést tulajdonképpen már gyermekkorában megkezdte nagymamája, Mimi konyhájában. – Amikor kicsi voltam, sokat főztünk együtt még Kaposváron, és ma is a számban érzem az ízét a buktájának, házi tésztájának, vagy éppen a barátfüléjének. Ezeket ebédre Pampinak, a nagypapámnak készítettük.

Mimi mama minden bizonnyal büszke lenne az unokájára, aki a pénteki adásban kiérdemelte a továbbjutást jelentő kötényt. Kijelenthető, mindenképpen továbblépett a buktától, hiszen egy nyelvhallal kellett dolgozni. – A hal mellé még libanyelveket választottam. Nagy kihívás volt mindkettő, de büszke vagyok a tányéromra, és hogy Ákos séf ezt egy köténnyel díjazta – összegzett.

A „Konyhafőnök-létben” a legnehezebb pedig nem is a főzés volt Leilának, hanem hogy hátráltatni is kellett a versenytársakat, ha előnybe került. – Ezt nehezen éltem meg, mert sportolóként hasonlóval nem találkoztam, az uszodában mindenkinek 50 méter hosszú a medence, és az akadályok magassága is egyforma volt – mesélte a világbajnok. Gyenesei Leilának jó adag bátorságra volt szüksége, hogy megmutassa, szinte profiként elboldogul a konyhában is. Eddig nem vallott kudarcot, hiszen a harminc indulóból a huszonkét bejutott versenyző közé főzte magát. A kislánya, Mimi, pedig otthon már Leila séfnek szólítja anyukáját.