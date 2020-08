A napokban érkezik a segítség a magánszállások felújításához

A napokban kapják meg a pályázati támogatást azok a magánszállásadók, akik sikerrel pályáztak a Magyar Turisztikai Ügynökség szobafejlesztési kiírására.

Májusban hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség a magánszálláshelyek fejlesztését célzó pályázatot, amely keretében 14 ezer pályázó 45 milliárd forintos forráshoz jut. Csak a Somogy 4-es választókerületben 1393-an pályáztak sikeresen, közel 4,5 milliárd forint értékben. Siófokon 683 nyertes pályázó jutott mintegy 2,3 milliárd forinthoz korszerűsítésre.

Azok pályázhattak, akik magánszálláshellyel rendelkeznek és regisztráltak Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) és Az Én Vendégszobám nevű oldalra. Gyakorlatilag bárki nyerhetett, aki formailag hibátlan pályázatot nyújtott be, s szobánként maximum 1 millió forintot lehetett igényelni legfeljebb 8 szobát vagy 16 férőhelyet üzemeltető szálláshelyeknek.

A lehetőséget Witzmann Mihály országgyűlési képviselő lobbizta ki, aki egy balatonfüredi frakcióülésen vetette fel Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a magánszálláskiadók is jussanak fejlesztési forráshoz. – A korábbi években a hotelek és kempingek már kaptak ilyen jellegű támogatást – mondta. – A körzetemben rengeteg magánszálláshely kiadó, ezért kértem a kormánytól, hogy ha már adatszolgáltatási kötelezettségük van, a turisztikai szegmens ezen része is kapja meg a lehetőséget. Így támogathatjuk azt is, hogy a szálláshelyek minősége egy új szintre emelkedjen.

Erre a célra 45 milliárd forintot osztottak ki, amelyet a kedvezményezettek egy része már meg is kapott. – Akinek még nem utaltak, az se aggódjon, mert a napokban biztosan megérkezik az összeg – tette hozzá Witzmann Mihály. Hozzátette: szűk a határidő, hiszen a kiutalt összegeket december 31-ig fel kell használni. Ezért azt szeretnék elérni Móring József Attila országgyűlési képviselővel, hogy a határidőt 2021-re módosítsák.

Rekordokat döntöget a turizmus

Csak júliusban 504 ezren pihentek a Balatonnál, derült ki az NTAK friss adataiból. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közlése szerint a térségben 1,7 millió éjszakát töltöttek ebben a hónapban a turisták, akik több mint fele magánszálláshelyeken hajtotta álomra fejét, 28 százalékuk pedig szállodákban. A belföldi vendégek körében továbbra is Siófok a legkedveltebb. A negyedik leglátogatottabb a déli parton Balatonlelle. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a kormány a Szép-kártyát kedvezményesebbé tette: csökkent az adóteher és a feltölthető összeg duplájára nőtt. Ennek eredményeként közel 8 milliárd forintot költöttek a vendégek a szálláshely alszámláról, júliusban az összes szálláshely 17 százalékát a Szép-kártya-forgalom adta. Az év első hét hónapjában 4,1 millió vendég 11,3 millió vendégéjszakát töltött hazai szálláshelyeken, a júliusi belföldi vendégszám a tavalyi eredményeket is felül tudta múlni.