A nemzet lelki egysége forradalmat indított

A Kossuth téri zászlófelvonás után a kaposváriak Nagy Imre szobránál, majd a Berzsenyi parkban idézték meg az 1956-os forradalom szellemét. A forradalom az összefogásra tanítja a mai embert, hangzott el az ünnepi beszédben.

A Csiky Gergely Színház művészei idézték meg a hatvankét évvel ezelőtti eseményeket: verssel, énekkel, Nagy Imre feleségének írt levelével. A kaposvári születésű mártírminiszterelnök szobránál professzor Kopa János saját 56-os emlékeiről beszélt a város ünnepségen. – Pécsi egyetemi hallgatóként sok diáktársammal együtt abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy aktív részese lehettem az október 23-i forradalomnak – mondta ünnepi beszédében Kopa János. – Ahányszor visszagondolok az akkor történtekre, mindig valami furcsa meghatottságot érzek. Ugyan hamar leverték a forradalmat, mégis valami szép, felemelő érzés megmaradt bennünk, mint a forradalom szellemi öröksége.

A tüntetések országszerte egymástól függetlenül szerveződtek, mivel a magyar nép egyet akart: szabadságot. Ezt a vágyat pedig a hazaszeretet vezérelte.

Fegyveres harc Pécsett nem volt, de Budapesten ez szinte természetessé vált. A vidékiek pedig jelentős mennyiségű élelmiszert gyűjtöttek és szállítottak Budapestre, ahol az utcákon harcoló éhes forradalmárok között osztottak szét.

Sok év elteltével végül megszabadultunk a nagyhatalmi elnyomástól, ebben szerepe volt az 1956-os forradalomnak. – A forradalom ereje a szabadság és a hazaszeretet lelki egysége volt – emelte ki Kopa János. – Ezt meg kell őrizni, mert úgy gondolom ez a záloga nemzeti létezésünknek és a magyar jövőnek. A példát ma is számunkra az 1956-os forradalom jelenti. Ha ma is képesek vagyunk együtt gondolkodni, forradalom nélkül is nagy dolgokra lehetünk képesek, erre tanít minket az 56-os forradalom szellemisége.

Hozzátette: a forradalom eszmeisége arra tanít minket, hogy szeretni kell a hazát és életben kell tartani a nemzeti érzelmeket.

Az ünnepi beszéd után a város elöljárói, politikai és civil szervezetek, az oktatási intézmények képviselői helyezték el koszorúikat Nagy Imre szobránál. Az emlékezők a Berzsenyi Parkhoz vonultak, ahol a Rippl-Rónai Művészeti Kar hallgatói a Szabadság Angyala szobornál adtak ünnepi műsort.