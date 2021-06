A nők bántak a legjobban a sodrófával a fenyvesi sportnapon

Sportnapot tartott a közelmúltban Stefán István szép környezetben lévő pincéjénél a balatonfenyvesi nyugdíjas-egyesület.

A vírustól sem tartott a harminc klubtagot számláló társaság, mivel a két védőoltás megléte alapvető feltétele volt a részvételnek. Hegedűs János elnöktől azt is megtudtuk, hogy az egyesület tagjai eddig nagyobb baj nélkül átvészelték a járványt.

A sportos idősek mellett olyanok is többen tiszteletüket tették, akik inkább csak társaságra vágytak a szép nyáreleji napon. Simon Gáborné autóbalesetben vesztette el párját harminc évvel ezelőtt. Fájós válla miatt csak néző volt ezúttal, bár bevallása szerint még ma is nagyon szeret táncolni és legalább annyira énekelni is.

– Többek között ezért is léptem be az egyesületbe másfél évtizeddel ezelőtt, mivel itt mindkettőre jó lehetőség kínálkozott – árulta el az özvegy. Vele szinte egy időben, hasonló megfontolásból lett tagja a szervezetnek Szabó Ferencné is, bár ő inkább csak a közösség táncos produkcióiban szokott szerepelni. Elmondása szerint gyerekkora óta imádja ezt a műfajt, mint ahogy a rendszeres mozgás is része a mindennapjainak, így a versenyben is a legaktívabbak közé tartozott.

A lebonyolításban adminisztrátori szerepet betöltő Szlivka Kata szerint a sportnapon nem is elsősorban a versengés volt a lényeg, sokkal inkább az, hogy újból együtt lehettek. Mindezt egyébként a jó hangulat is alátámasztotta, egy-egy kevésbé sikerült attrakció is szívből jövő kacagást váltott ki a nézőkből. A sportnapon mindkét nem ugyanazokat a feladatokat hajtotta végre, így szerepelt a programban kapura rúgás, gránáttal célba és távolba dobás, valamint sodrófahajítás. Ez utóbbival, talán nem véletlenül, a hölgyek bántak a legjobban, de a férfiak között is akadtak, akiknek nem volt ismeretlen a konyhai eszköz. Tervezett volt még egy kötélhúzást is, de erre a nagy meleg miatt végül nem került sor. Nem így a szalonna- és kolbászsütésre, az ínycsiklandó illatoktól még azoknak is megjött az étvágyuk, akik amúgy ritkábban fogyasztanak ilyesmit.