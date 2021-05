A nyitásra koccintanának a Balaton partján

Elindult a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Pezsegj szabadon! kampánya, melynek célja a hazai pezsgőfogyasztás népszerűsítése. Több olyan balatoni borászat is csatlakozott a kezdeményezéshez, amely évek óta nagy odafigyeléssel készíti üdítő, szénsavas, alkoholos italát.

Egyre több hazai, ezen belül dél-balatoni borászat fogott pezsgőkészítésbe az elmúlt években. Több év is eltelik, mire az alapborból elkészül a szénsavas, alkoholos ital. A Pezsegj szabadon! kampány a minőségi magyar pezsgő tudatos és mértékkel való fogyasztására ösztönzi a fogyasztókat.

Arra buzdítják az embereket, hogy fotóval örökítsék meg az első igazi pezsgésüket. A képek bárhol készülhetnek, egy bérház udvarán, a gangon, kirándulás közben, a Balaton partján, és a kedvenc helyek be is jelölhetők. A képekből kialakított interaktív Magyarország-térkép egy közösségi felületté válik, melyen látható, hogy ki merre pezseg. Készült már fotó pipacsok ölelte pezsgősüvegről, baráti koccintásról, de a csodálatos balatoni panoráma is megihlette a kóstolókat.

– A teraszok és éttermek nyitása, a szabadság érzésének átélése remek alkalom egy palack pezsgő kibontására, a közös ünneplésre és koccintásra, természetesen a védelmi és járványügyi intézkedések figyelembevételével – mondta el Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Hozzátette: a Pezsegj szabadon! kampány a pezsgőkészítők szakmai összefogásával, 26 pezsgőpincészet aktív részvételével és nyeremény felajánlásával a minőségi magyar pezsgők fogyasztását népszerűsíti. A promóciót a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa saját forrásból finanszírozza együttműködve a pezsgőpincészetekkel. A dél-balatoni régióban Garamvári Vencel elsőként állította elő saját pezsgőjét. A tradicionális technológiával megalkotott első palack pezsgőit 1999-ben bocsátotta piacra.

A Pezsegj szabadon! kampányhoz a Bujdosó Pincészet is csatlakozott. – 2016-os évjárat volt az első rozépezsgőnk, jelenleg a 2018-as van forgalomban, ami kék szőlőből készült fehér pezsgő – mondta el ifjabb Bujdosó Ferenc borász. Hozzátette: megkezdődött a pezsgőműhelyük építése, egy régebbi épületet bontottak el, amelynek helyére egy interaktív, modern, tágas kóstolóteret hoznak létre, ahol testközelből lehet majd megismerni a pezsgő- és borkészítés folyamatát, s bemutatják a fortélyokat is. – Reneszánszát éli a pezsgő, egyre többen érdeklődnek a szénsavas, alkoholos ital iránt. A balatonboglári borvidék borászai már 2013-ban nyitottak ebbe az irányba – mondta a borász. Ifjabb Bujdosó Ferenc megjegyezte: sok-sok szakmai fortély és széles körű tapasztalat kell, mire egy kiváló minőségű pezsgő elkészül.

A János-hegyi borteraszokon lehet majd kóstolni is

A közeljövőben újabb fejlesztés valósulhat meg Balatonbogláron, amely révén a hazai bor- és pezsgőkészítést is bemutatnák. – A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán 800 millió forintot nyertünk a János-hegy turisztikai fejlesztésére, amely keretén belül utat építünk és villanyhálózat kiépítését tervezzük – mondta el Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. Hozzátette: a tervek szerint egy látogatóközpontot is létrehoznak, ahol a bor- és pezsgőkészítés fázisait mutatják be. Továbbá négy helyen borteraszt is kialakítanak, ahol lehetőség lesz borkóstolásra. – Szeretnénk megőrizni a szőlőhegy érintetlenségét, egy nagy parkolót is kialakítunk, ahonnan gyalogosan tudják a festői környéket majd bejárni az érdeklődők – sorolta a polgármester. Kiemelte: szeretnének lehetőséget biztosítani arra, hogy a hozzájuk látogató turisták megismerkedhessenek a helyi borokkal is.